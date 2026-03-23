Senado revive prohibición del glifosato en México, pese a tensiones por el T-MEC

En medio de la revisión del T-MEC, la mayoría de Morena en el Senado retomó su intención de prohibir el uso de glifosato en tierras mexicanas. Esta medida se reactiva tres años después de haber sido congelada debido a las fuertes presiones de los socios comerciales de Estados Unidos.

Este martes, a las 10:00 horas, la Comisión de Salud del Senado tiene programado aprobar dos iniciativas que reforman la Ley General de Salud en materia de Plaguicidas y Bioinsumos.

Veto total al glifosato en el gobierno

De acuerdo con el dictamen, el decreto establece una prohibición inmediata para el sector público:

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se abstendrán de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo en el marco de programas públicos”.

Asimismo, el régimen transitorio de la reforma plantea un periodo de transición para sustituir totalmente esta sustancia por "alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas" que no pongan en riesgo la salud humana ni el medio ambiente.

El papel del Conahcyt y las alternativas agrícolas

Para mitigar el impacto en la agricultura comercial, las secretarías de Salud, Agricultura y Medio Ambiente deberán implementar:

Uso de agroquímicos de baja toxicidad.

Prácticas agroecológicas.

Productos biológicos u orgánicos.

Uso intensivo de mano de obra.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) será el encargado de coordinar las investigaciones científicas para sustentar estas alternativas, pudiendo convocar a universidades y centros de investigación públicos.

Excélsior

Excélsior

Antecedentes: un conflicto que escaló al T-MEC

Entre septiembre y noviembre de 2022, Morena intentó imponer esta prohibición, pero se topó con la resistencia abierta de productores nacionales y socios estadounidenses.

La industria ha advertido que la reforma no distingue entre plaguicidas de uso agrícola y de uso doméstico. Jeniffer Daniel, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Jabones, Grasas y Aceites, señaló en su momento que productos de limpieza y hogar tienen niveles de toxicidad mínimos y no deberían ser catalogados como "altamente peligrosos".

Nuestra petición es que se revise minuciosamente esta definición de plaguicida altamente peligroso, ya que su dosis o exposición es mínima en el hogar y nos afecta de manera desproporcionada”, explicó ante el Senado.

Tras las alertas del sector productivo en 2022, el proceso legislativo fue congelado, pero hoy el Senado busca darle luz verde definitiva, desafiando el ecosistema comercial de Norteamérica.