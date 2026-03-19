“Si trabajamos juntos vamos a salir adelante”: Sheinbaum sobre negociación de T-MEC

Confiada de la estabilidad económica del país, el desarrollo de bienestar, la fortaleza del peso, y la disminución de la pobreza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el optimismo que existe en el inicio de las negociaciones del T-MEC que comenzaron este miércoles.

Al inaugurar la 89 Convención Bancaria, en Cancún, Quintana Roo, la jefa del Ejecutivo remarcó que a pesar de que no son las condiciones que se tenían, se debe ser positivos.

Hay otra buena noticia también, el día de ayer iniciaron las negociaciones del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá. Esto creo que es una gran noticia para todas y para todos. Ciertamente no son las condiciones que teníamos hace 2 años, pero como dije, somos positivos y creo que hay que ser positivos y si trabajamos juntos siempre vamos a salir adelante”, consideró.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, agradeció a la Asociación de Bancos de México (ABM) el anuncio del aumento del crédito del 38% al 45% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030. También celebró el anuncio de la titular del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, para facilitar las trasferencias de dinero desde los teléfonos celulares.

La Banca Mexicana tiene mucho todavía que darle al país. Le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más, y por eso la mejor noticia con la que nos podemos ir hoy es que van a aumentar el crédito, ¿De cuánto a cuánto? Del 38% del PIB al 45% del PIB. Nos vamos con una buena noticia que es el compromiso de la banca en México”, expresó.

En su discurso, anunció también el envío de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con la cual se busca generar mecanismos para la inversión pública y un nuevo mecanismo para la inversión mixta que permita generar mayor infraestructura en el país.

En la exposición, la titular del Ejecutivo resaltó que la iniciativa pretende beneficiar al sector energético para que en 2030 se tengan 30 mil mega wats adicionales de generación eléctrica a través del aumento de la participación de las fuentes renovables de energía.

Con dicha iniciativa comentó que habría una inversión muy importante en gas natural con la inversión mixta y se podría reducir de 75% la dependencia del exterior a 50% en gas natural.

México está en calma rumbo al Mundial: Sheinbaum

En el encuentro que tuvo con autoridades y empresarios alemanes previo a la inauguración de la 89 Convención Bancaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país está en calma y se garantiza la seguridad de los visitantes extranjeros y nacionales que acudan al Mundial de Futbol.

Tras la reunión que tuvo con el presidente de la República federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expuso que tras el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco, los hechos violentos fueron controlados y no hubo repercusiones.

Desde Cancún, Quintana Roo, en el Museo Maya, uno de los periodistas, que forma parte del pool de prensa de Alemania, le consultó a la Mandataria mexicana sobre los eventos violentos que surgieron en el país tras el abatimiento del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El periodista consideró que hay preocupación para los extranjeros y cuestionó si los equipos que jugarán y los visitantes estarán seguros.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno ha reducido los homicidios dolosos un 44% y todos los delitos de alto impacto han venido a la baja en todo el país.

Además de una estrategia integral de atención a las causas y operaciones de inteligencia por parte del Gabinete de Seguridad mexicano.

La situación que vivimos en febrero fue la detención de un jefe de un grupo delictivo de la delincuencia organizada. En el momento de la detención, hubo algunos problemas en algunos estados del País, pero al siguiente día todo fue controlado y hubo alrededor de 70 personas detenidas. En este momento, la situación del país es en calma y hemos venido trabajando, desde hace pues prácticamente cuatro años desde el Mundial de Qatar. En un trabajo constante para fortalecer la seguridad de todos los turistas y de todos los equipos que vengan a nuestro país en las tres ciudades donde se van a realizar”, argumentó.

Claudia Sheinbaum sostuvo que están coordinadas las autoridades de Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, estados sedes del Mundial 2026.

Así que podemos garantizar que van a tener una feliz estancia en nuestro País, e incluso, los invitamos a que no sólo visiten las ciudades en donde van a ser los partidos, sino que puedan realizar un viaje por todo, México”, sostuvo.

La jefa del Ejecutivo destacó que como parte de las actividades mundialistas hay una estrategia de Mundial social con el objetivo de que después de la justa deportiva, los jóvenes sigan practicando fútbol y sean incorporados al deporte como “semilleros”.

jcp