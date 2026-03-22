Morena, entre los 10 partidos del mundo con más afiliados

Con 12 millones 250 mil afiliados a marzo de 2026, Morena se ubica en el tablero de los 10 partidos políticos con mayor número de afiliados en el orbe, lista que es encabezada por el Partido Popular de India (140 millones), el Partido Comunista Chino (100.27 millones), el Partido Demócrata de EU (44.1 millones) y el Partido Republicano (37.4 millones), entre otros.

En una reunión reciente con la cúpula de Morena, su dirigente, Luisa María Alcalde, dio a conocer la cifra de afiliados que entregará al INE en este mes, para la actualización que realiza el instituto cada tres años respecto al número de militantes de cada partido.

Si bien Morena no alcanza los 100.27 millones de militantes del Partido Comunista Chino o los 37.4 del Partido Republicano, su base de militantes lo coloca como el partido que ha registrado un crecimiento exponencial en la vida política de México.

A nivel mundial, el partido creado por Andrés Manuel López Obrador ocupa el noveno puesto de militantes; después de los primeros cuatro lugares señalados se encuentran el Congreso Nacional Indio (26 millones), la Federación Progresista Dravidiana (25 millones), Federación Progresista India (20 millones), Partido Victoria de la India (15 millones), después sigue Morena, y el décimo sitio el Partido de la Revolución de Tanzania (12 millones).

En 2023 Morena, notificó al INE, 2 millones 322 mil 136 militantes; en 2025, contabilizó 11. 5 millones y al último corte de registros a principios de marzo, luego de una campaña masiva de afiliación en los últimos meses, alcanzó 12 millones 250 mil afiliados.

“Nos establecimos una meta y llegamos a 12 millones 250 mil afiliados, más allá de la cifra hay datos reveladores, 62% son mujeres, y dos millones son jóvenes, somos el segundo partido más grande del mundo, y la generación Z está del lado correcto de la historia.

Morena es hoy el partido-movimiento más grande de América Latina y la primera fuerza política de México”, dijo la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, ante el Consejo Nacional del partido el pasado 7 de junio.

Si el Instituto Nacional Electoral (INE) valida la cifra, Morena se convertirá en el partido más grande en la historia del país, superando por amplio margen los números históricos del PRI, que en sus mejores épocas llegó a 10 millones de afiliados, y a la de cualquier otro instituto político.

Morena ha tenido un exponencial crecimiento. Excélsior

La dirigencia, encabezada por Luisa María Alcalde y el secretario general, Andrés Manuel López Beltrán, aseguró haber cumplido la meta rumbo a 2027.

La dirigencia, encabezada por Luisa María Alcalde y el secretario general, Andrés Manuel López Beltrán, aseguró haber cumplido la meta rumbo a 2027.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, señaló que se cumplió la meta rumbo a los comicios de 2017. Eduardo Jiménez Fernández

A más tardar, el 31 de marzo, los seis partidos políticos con registro nacional: PAN, PRI, PVEM, MC, Morena y PT deberán validar su padrón de militantes ante la autoridad electoral para tener derecho a conservar el financiamiento público y poder participar en las elecciones de junio de 2027.

El PAN anunció ayer la agilización vía aplicación digital para ampliar su número de militantes, que se redujo de los 277 mil 665 de 2023 a poco más de 276 mil a principios de marzo, según la cifra publicada por el partido en su sitio web.

De acuerdo con las cifras, el albiazul es el partido con un menor número de afiliados, aún por debajo de Movimiento Ciudadano y PT, los cuales también tienen una membresía acotada.

Además del PAN, los partidos que han registrado una merma en sus miembros son el PRI, que de 2023 a 2025 pasó de un millón 411 mil 889 a 940 mil; el PT, que tenía 457 mil 624 y reportó en diciembre pasado 389 mil 631 y MC que pasó de 384 mil 5 a 362 mil 783.

Al igual que Morena, creció en número de afiliados entre 2023 y 2025, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que tenía 592 mil 417 y logra ahora 778 mil 630 militantes.

El PRI es el partido que ha registrado el mayor retroceso histórico desde que dejó la Presidencia de la República en 2018, pues ha perdido más de 80% de sus afiliados.

De tener 10 millones de miembros en 2012 y más de 6 millones en 2017, el Revolucionario Institucional contaba en 2023 con un millón 411 mil 889 afiliados y, ahora, tiene sólo 940 mil.

En América Latina, los partidos con más afiliados son Morena, con los 12 millones 250 mil, dados a conocer recientemente; Partido Justicialista (Peronista) de Argentina, con más de 3 millones de afiliados, y el PRI, aunque en descenso con 940 mil, aunque hace tan sólo unos años superaba el millón de inscritos.

Morena es el partido más grande de América Latina. Excélsior

Validan militantes

A final de este mes, el INE validará la cifra de militantes de cada partido político como requisito previo para garantizar la participación de PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, PT y Partido Verde en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027.

Sólo se considerará la información capturada hasta el 31 de marzo del año anterior al de la jornada electoral federal ordinaria.

Los registros capturados en el sistema con posterioridad al 31 de marzo de 2026 no serán contabilizados para la verificación.

La Ley General de Partidos Políticos señala en su artículo 25, que es obligación de los partidos políticos mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro.

Con respecto de los requisitos que deberán cubrir los partidos políticos, el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos establece que “tratándose de partidos políticos nacionales, deben contar con 3 mil militantes en al menos 20 entidades federativas o bien 300 por lo menos en cada uno de los 200 distritos electorales uninominales.

Ello significa el equivalente a 0.26% del Padrón Electoral Federal que hayan utilizado en la elección federal inmediata anterior.

Hasta el 2 de junio del 2024, el padrón electoral tenía registradas 98,472,789 ciudadanos, por lo que el mínimo de ciudadanos afiliados registrados hasta hoy debe ser de 256 mil 30 personas para que cada partido mantenga el registro.

La validación del registro de afiliados se registra cada tres años para garantizar que cada partido político cumpla con estos requisitos, previo al inicio del proceso electoral federal.

Con el resultado de los ejercicios anteriores, se obtendrá el Total de Registros Válidos y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará el anteproyecto de resolución, para determinar si el partido político cuenta con el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá presentar el anteproyecto de resolución para que, en su caso, el Consejo General del INE lo someta a su consideración a más tardar el 30 de agosto del año previo a la jornada electoral federal ordinaria.