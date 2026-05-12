Aumenta la mortalidad por cáncer de órganos genitales; fallecen 1.34 millones de personas en 15 años

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Los tumores malignos representan la tercera causa general de mortalidad en México, y sólo son superados por la mortandad que generan las enfermedades del corazón, particularmente la hipertensión y diferentes isquemias; y la diabetes mellitus tipo II.

En efecto, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los 15 años que van del 2010 al 2024, han fallecido en México 11.23 millones de personas, lo cual hace un promedio aproximado de 750 mil personas por año, teniendo los registros más altos en los años de la pandemia (2020-2021), cuando fallecieron 1.08 y 1.12 millones de personas, respectivamente.

Al respecto es importante subrayar que en los tres últimos años de los que se tienen registros completos, las cifras rebasan de manera relevante el promedio dicho, pues en 2022 el número de defunciones fue de 847.716 personas que perdieron la vida; en el 2023 fueron 799.869; mientras que en el 2024 la cifra fue de 819,672 decesos registrados.

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Mortalidad General

Con base en los datos del Inegi, de 2010 a 2024 han fallecido por diferentes tipos de tumores cancerosos un total de 1.34 millones de personas; al respecto, el instituto registra una tendencia sostenida al alza. En efecto, si se analiza por periodos, lo que se tiene es que, del 2010 al 2014 el promedio anual de defunciones por cáncer fue de 78,527 personas; cabe destacar que en el 2010 fueron 74,685 casos, mientras que en 2014 fueron 82,830, es decir, un crecimiento de 5.4% en cinco años.

Para el periodo del 2015 al 2019 el acumulado de decesos por la causa señalada fue de 452,647, lo que equivale a un promedio anual de 90,529 decesos. Asimismo, si se compara la cifra del 2015, de 85,201 defunciones por cáncer, frente a los 95,976 del 2019, el incremento en el periodo es de 12.64%.

Finalmente, entre los años 2020 y 2024, la cifra acumulada es de 497,013 decesos, lo que hace un promedio anual de 99,403. Sin embargo, si se compara el dato de 2020, con 97,276 decesos, con el del año 2024, de 104,630, el incremento porcentual del periodo es del orden de 13.38%.

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En genitales masculinos

En este tipo de cáncer, el acumulado del 2010 al 2024 es de 113,861 defunciones, con las principales causas de cáncer de próstata y, en segundo lugar, cáncer de testículos. Esa cifra representa el 7.48% del total de las muertes por cáncer en el país. El incremento ha sido gradual, pero sostenido. Así, en el periodo 2010-2014, el promedio anual fue de 6,555 defunciones; entre 2015 y 2019, el promedio anual fue de 7,585 decesos; mientras que entre 2020 y 2024, el promedio anualizado es de 8,632 defunciones.

En genitales femeninos

Por su parte, los tumores en el cérvix, en primer lugar, y en los ovarios y otros lugares de la matriz han provocado 122,323 decesos entre 2010 y 2024, lo que equivale a un promedio anual de 8,155 casos; en términos relativos, representaron el 9.11% del total de defunciones por cáncer. En esta categoría, la tendencia también es al alza. En efecto, de 2010 a 2010 se tuvo un promedio anual de 7,046 decesos; para el periodo de 2015 a 2019 creció a 8,101; mientras que entre 2020 y 2024 se llegó a un promedio anual de 9,318 defunciones de mujeres.