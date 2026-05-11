Hospital Angeles innova en la salud Hepatopancreatobiliar; nuevo centro de cirugía

Con el compromiso de innovar en atención oportuna y multidisciplinaria, Hospital Angeles Pedregal inauguró su nuevo Centro de Cirugía Hepatopancreatobiliar, una unidad de alta especialidad enfocada en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral en enfermedades que afectan a tres órganos clave del sistema digestivo del ser humano como son el hígado, el páncreas y las vías biliares.

Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, destacó que el futuro de la medicina requiere de la innovación tecnológica aplicada al cuidado del paciente, porque hoy estos avances tecnológicos no son un lujo o un complemento en las cirugías de alta complejidad, representan un elemento indispensable para mejorar la precisión quirúrgica, disminuir las complicaciones, optimizar la recuperación y salvar vidas. ­

Los nuevos equipos del Centro de Cirugía Hepatopancreatobiliar ayudan en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral de enfermedades que afectan a tres órganos clave. Karina Tejada

“Durante años nuestro presidente Olegario Vázquez Aldir ha impulsado una inversión sin precedentes en infraestructura médica de primer nivel que permite procedimientos que hace unos años eran considerados extraordinariamente riesgosos e incluso se consideraban inaccesibles en nuestro país.

“Este Centro de Cirugía Hepatopancreatobiliar representa la evolución de la medicina moderna, es una combinación entre experiencia médica, innovación tecnológica y sobre todo, atención centrada en el paciente”.

Recordó que, en México, las enfermedades que afectan al sistema digestivo, como las hepáticas y pancreáticas, representan un reto importante de salud pública. Condiciones como la cirrosis, el cáncer hepático y el cáncer de páncreas continúan registrando altas tasas de mortalidad, en gran medida asociadas al diagnóstico tardío.

Durante el evento de corte de listón, José Luis Pohls Arroyuelo, director general de Hospital Angeles Pedregal, subrayó que la unidad médica reunirá en un mismo espacio a expertos en cirugía, gastroenterología, oncología, radiología y otras disciplinas, permitiendo evaluaciones médicas más precisos y tratamientos personalizados, lo que representa un paso trascendental a consolidar el centro especializado capaz de ofrecer atención de vanguardia para enfermedades del hígado y páncreas integrando cirugía abierta, laparoscópica y robótica de última generación.

“Este proyecto nace con la misión de convertirse en un referente nacional e internacional fortaleciendo el liderazgo médico de México en una disciplina que exige los más altos estándares científicos y quirúrgicos”.

Como parte de los servicios del nuevo Centro, Hospital Angeles Pedregal realizará procedimientos quirúrgicos de alta complejidad dentro de la cirugía abdominal con mínima invasión.

Con trayectoria

Hospital Angeles confió la dirección de este Centro de Cirugía Hepatopancreatobiliar al doctor Luis Carlos Chan Núñez, médico por la UNAM, con especialización en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubirán, además de amplia trayectoria académica a nivel nacional e internacional.

“Vamos a ver enfermedades relacionadas con el páncreas, hígado, vías biliares, que son padecimientos, aunque raros, muy complejos, de difícil diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, el cáncer de páncreas que va en aumento en incidencia y en mortalidad porque va subiendo como causa de muerte por cáncer, debido a que otro tipo de cáncer tienen una cura, el cáncer de páncreas va todavía el proceso el desarrollo del tratamiento, aunque ha habido grandes avances”, expresó.

De esta forma la innovación tecnológica, la infraestructura hospitalaria logran un centro de referencia importante en la que el paciente es el centro de la atención.

“La tecnología avanza, el conocimiento científico avanza y esto requiere una actualización continua, una preparación de todo el equipo médico”, comentó el doctor Chan.

Atención de primera

Como parte de los servicios del nuevo Centro, Hospital Angeles Pedregal realizará procedimientos de alta complejidad como el procedimiento de Whipple o pancreatoduodenectomía, considerado uno de los abordajes quirúrgicos más complejos dentro de la cirugía abdominal.

Este procedimiento se utiliza principalmente para tratar tumores localizados en la cabeza del páncreas, así como ciertos tumores del conducto biliar, duodeno y algunos casos de pancreatitis crónica.

La cirugía implica la resección de estructuras clave del sistema digestivo, incluyendo la cabeza del páncreas, el duodeno, la vesícula biliar y parte del conducto biliar; posteriormente, se realiza una reconstrucción quirúrgica para restablecer la función digestiva.

Debido a su alta complejidad, este procedimiento requiere equipos quirúrgicos altamente especializados, infraestructura hospitalaria avanzada, manejo multidisciplinario pre y postoperatorio, así como seguimiento integral durante la recuperación.

La nueva unidad médica está diseñada bajo un modelo centrado en el paciente, donde cada caso es evaluado de manera conjunta por un equipo médico especializado. Esto mejora la toma de decisiones clínicas y brinda mayor acompañamiento al paciente y su familia en cada etapa del tratamiento. Es un compromiso con la innovación médica

Con esta apertura, Hospital Angeles Pedregal refuerza su compromiso con la innovación, la tecnología médica y la atención de alta calidad, consolidándose como un referente en servicios de salud especializados en México.