Leadsales presenta Lead Agent, sistema de inteligencia artificial para ventas en WhatsApp

La empresa tecnológica Leadsales, identificada como el CRM líder en ventas a través de WhatsApp y redes sociales para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en América Latina, anunció el lanzamiento de Lead Agent, un sistema de agentes de inteligencia artificial orientado a automatizar y fortalecer los procesos comerciales de las empresas de la región.

Con operaciones en México, Colombia y Argentina, Leadsales atiende a más de 2,800 empresas activas en toda LATAM. La compañía, que ostenta la categoría de Business Partner oficial de Meta, desarrolló esta solución en sincronía con la expansión que la firma matriz de WhatsApp impulsa a través de su plataforma Business AI, con la que ya gestiona más de 10 millones de conversaciones semanales mediante agentes de IA en Latinoamérica.

"Meta está llevando al mercado hacia los agentes de inteligencia artificial y nosotros, como sus partners, estamos construyendo sobre esa nueva fase", señaló Roby Peñacastro, CEO de Leadsales. "Lead Agent no nació cuando Meta anunció Business AI. Nació antes. Hoy simplemente opera sobre la mejor infraestructura disponible."

Un sistema que aprende y se adapta

A diferencia de los chatbots convencionales, Lead Agent no opera mediante flujos rígidos de respuesta. Está diseñado como un sistema de agentes organizados en células especializadas, cada una enfocada en un aspecto del proceso comercial: presentación de productos, manejo de objeciones, seguimiento de prospectos, atención a dudas frecuentes y cierre de ventas.

A medida que el sistema procesa información sobre el negocio y sus clientes, cada célula se subdivide para responder con mayor precisión a nuevos contextos, generando un ciclo de aprendizaje continuo.

El concepto de "Vibe Selling"

Con Lead Agent, Leadsales introduce en América Latina el concepto de Vibe Selling, un nuevo modelo de ventas conversacionales en el que el empresario únicamente proporciona contexto sobre su negocio y el agente comienza a operar de forma autónoma: responde de inmediato, en el tono adecuado y las 24 horas del día, sin necesidad de programar flujos ni configurar integraciones.

La compañía se posiciona así como la primera en llevar esta categoría a la región, apostando por un esquema donde la tecnología se adapta al negocio y no al revés. El sistema además permite la intervención del vendedor en tiempo real: basta con escribirle una instrucción al agente, como "ofrécele un descuento si duda", para que la IA la ejecute sin que el cliente perciba ninguna interrupción en la conversación.

El costo de la ineficiencia

Datos internos de la compañía revelan que entre el 30 y 40 por ciento de los mensajes de prospectos llega fuera del horario laboral, mientras que entre el 70 y 80 por ciento de las consultas corresponde a preguntas repetitivas que consumen el tiempo de los equipos de ventas. Leadsales estima que esta ineficiencia representa alrededor de 4.7 millones de pesos anuales en valor perdido para los negocios que dependen de WhatsApp como canal principal de ventas.

En términos económicos, Lead Agent opera por debajo de los 51,700 pesos mensuales que implica expandir a un equipo básico de tres personas dedicadas a ventas.