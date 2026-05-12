Fibromalgia, una enfermedad discapacitante

El dolor permanente en todo el cuerpo, la fatiga extrema, los trastornos del sueño, alteraciones del estado de ánimo o cognitivas como problemas de memoria o concentración, y fuertes cefaleas, son entre muchos otros, los principales síntomas de la fibromialgia.

Se trata de una enfermedad reumatológica crónica, donde nueve de cada diez casos se registran en mujeres.

En promedio, se manifiesta entre los 20 y los 50 años, coincidiendo con la etapa de mayor productividad laboral, señaló a Excélsior Gabriela Huerta Sil, médica adscrita al servicio de reumatología del Hospital General de México Eduardo Liceaga.

Es una enfermedad reumatológica crónica, donde nueve de cada diez casos se registran en mujeres. Especial

“Hay casos que se manifiestan antes de los 16 años y después de los 60 años, pero actualmente el pico es más en mujeres jóvenes en una edad productiva”, indicó.

El retraso en el diagnóstico agrava la situación

El difícil diagnóstico de la fibromialgia ha traído como consecuencia que los pacientes tarden al menos 10 años en saber que enfrentan esta enfermedad que puede ser discapacitante y que no es curable, indicó la reumatóloga.

Además, sufren el estigma de que están imaginando el dolor y son referidos a atención psiquiátrica sin ningún otro abordaje.

“Justamente, como les hacen muchos estudios y no encuentran nada alterado, pues las derivan al área de salud mental, creyendo que su dolor es una cuestión de estado de ánimo únicamente”, indicó.

En promedio, se manifiesta entre los 20 y los 50 años, coincidiendo con la etapa de mayor productividad laboral. Canva.

Ante la inexistencia de marcadores de laboratorio o estudios de gabinete específicos, el diagnóstico se establece mediante la observación clínica y el interrogatorio, donde la clave es que los pacientes refieran que han tenido dolor musculoesquelético por tres meses seguidos.

“A los pacientes les duele todo: desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, como si hubieran hecho mucho ejercicio. Es una enfermedad que se caracteriza por dolor crónico que no vamos a poder identificar como un órgano dañado o lastimado, como suele ocurrir cuando tenemos algún dolor. Aquí el dolor va a aparecer ante estímulos que normalmente no nos causan dolor. “Pueden tener alteraciones del estado de ánimo, como ansiedad y depresión. El otro síntoma que prevalece es la fatiga”, detalló Huerta Sil.

En el Día Mundial de la Fibromialgia —que se conmemora hoy—, la especialista añadió que, de acuerdo con estudios realizados en el Hospital General, la tasa de prevalencia es de más de 0.74% entre la población mexicana.

El origen de la enfermedad es incierto, pero la reumatóloga Gabriela Huerta agregó que algunos estudios indican que puede existir predisposición genética o ser resultado de diversos traumas, como accidentes o intervenciones quirúrgicas previas.

La fibromalgia es discapacitante

Gabriela Huerta Sil enfatizó que la fibromialgia sí ocasiona discapacidad porque aunque no presenta inflamación o deformación en las articulaciones, el agotamiento extremo y el dolor persistente impiden la ejecución de tareas cotidianas y profesionales.

La fibromalgia no causa inflación Especial

Por lo anterior, los pacientes deben llevar un tratamiento y un abordaje multidisciplinario con reumatólogos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras y rehabilitadores físicos.

La especialista señaló que más allá de los medicamentos antineuríticos que se usan para tratar la fibromialgia, actualmente se da preferencia al abordaje no farmacológico.

Las guías médicas vigentes otorgan prioridad a la actividad física y la higiene del sueño como pilares para la mejora de los pacientes con fibromialgia.

“El paciente debe hacer ejercicio no tan intenso, pero sí que le brinde un poco de tranquilidad mental. Por ejemplo yoga, tai chi, pilates, estiramientos, natación o inclusive puede ser hasta la caminata.