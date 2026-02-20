Semisumergible asegurado con 4 toneladas de cocaína llega a Manzanillo

Con un fuerte dispositivo de seguridad marítima, la mañana de este jueves arribó al puerto de Manzanillo el semisumergible asegurado en aguas del Pacífico, que fue interceptado a más de 250 millas náuticas, aproximadamente 463 kilómetros al sur-suroeste de las costas de Colima, como parte de un operativo de vigilancia marítima.

La embarcación de aproximadamente 15 metros de largo, fue trasladada hasta las instalaciones de la Sexta Región Naval, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la realización de los peritajes y diligencias correspondientes. Una vez concluidos los procedimientos ministeriales, el artefacto naval será devuelto a la Secretaría de Marina para su resguardo final.

Semisumergible asegurado en costas de Colima Abraham Acosta

Excélsior acompañó a personal de la Secretaría de Marina durante la escolta del semisumergible hasta su ingreso al puerto de Manzanillo, en un traslado que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad marítima y portuaria, desde su arribo a la zona naval hasta su entrega formal ante las autoridades federales.

Al observarlo de cerca, el semisumergible presenta una construcción hechiza, elaborada de manera artesanal con materiales sencillos como tubería de PVC, alambres y tapones galvanizados. Se trata de una Embarcación de Bajo Perfil, fabricada comúnmente en zonas de difícil acceso para las autoridades, lo que complica su detección durante los patrullajes marítimos.

Semisumergible asegurado en costas de Colima Abraham Acosta

Este tipo de artefactos comparte características con las lanchas conocidas como “go fast”, diseñadas para alcanzar altas velocidades en aguas tranquilas. Su estructura suele incluir una proa puntiaguda y materiales como madera y fibra de vidrio, los cuales reducen el eco acústico y radar, facilitando su desplazamiento sin ser detectados.

Además, la parte superior de la embarcación es de color azul, tratando de emular la coloración del mar, con la finalidad de no ser descubierta a simple vista desde el aire.

En el interior del semisumergible viajaban tres tripulantes y aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones, que representarían alrededor de cuatro toneladas de presunta cocaína. Tanto los detenidos como la droga asegurada quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.

Semisumergible asegurado en costas de Colima Abraham Acosta

