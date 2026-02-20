México encabeza inicio de operaciones de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

En un encuentro encabezado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en el Palacio de Gobierno de Querétaro, dio inicio la primera asamblea de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), con la cual se marcó el arranque formal de la fase operativa de este organismo internacional.

Durante la ceremonia, los países miembros acordaron el marco jurídico que regirá el funcionamiento de la Agencia y eligieron a México como presidente de la Asamblea, además de designar al primer secretario general del organismo, Óscar Freddy González Rivera.

En su participación, de la Fuente subrayó la importancia de fortalecer el desarrollo científico y tecnológico en la región: “la investigación y la tecnología son fundamentales para proteger y defender nuestra soberanía, ya que sin tecnología, ciencia y proyectos propios, sería muy difícil imaginar cómo robustecer la soberanía de los países de América Latina y el Caribe”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que el nacimiento de la ALCE representa una muestra de cooperación regional y del potencial de trabajo conjunto entre los países, y aseguró que este proyecto es un ejemplo claro de lo que América Latina y el Caribe pueden lograr cuando se actúa con voluntad política y unidad.

En la sesión participaron representantes de gobiernos, academia y sector privado, así como directivos de agencias espaciales de distintos países, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar nuevas formas de colaboración científica y tecnológica.

También estuvo presente el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien respaldó el establecimiento de la sede de la secretaría general de la Agencia en el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas del estado.

