Fonacot beneficiará a más de 2.2 millones de trabajadores con créditos

Con el objetivo de expandir su alcance social, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) estima beneficiar a más de dos millones 200 mil personas durante el presente año.

Salvador Gazca Herrera, coordinador General Comercial del organismo, informó que esta proyección se sustenta en un crecimiento exponencial que ya ha favorecido a más de 153 mil trabajadores en lo que va de 2026, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Agregó que la meta presupuestaria para este ejercicio fiscal asciende a 69 mil millones de pesos, recursos que se entregarán mediante depósitos directos en las cuentas bancarias de los solicitantes.

Gazca Herrera destacó que la creciente demanda de estos créditos no es fortuita, sino el resultado de ofrecer las condiciones más competitivas del mercado financiero actual, caracterizadas por el costo más bajo, facilidad en el trámite y plazos de pago adaptados a la capacidad real de cada usuario para evitar el sobreendeudamiento.

El funcionario hizo un llamado a los trabajadores para que realicen sus gestiones exclusivamente a través de los canales oficiales, advirtiendo sobre los riesgos de recurrir a intermediarios.

Subrayó que todos los servicios del instituto son gratuitos y personales, por lo que exhortó a la población a utilizar el portal oficial, la línea telefónica nacional (55 88 74 74 74), así como a las redes sociales de la institución: Fonacot.oficial (Facebook) y @Fonacot_oficial (X).

