Expide SEP constancia de experiencia docente a educadores del Conafe

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la expedición de la Constancia de Acreditación de Experiencia Docente Frente a Grupo, un documento con valor curricular que beneficiará directamente a 62 mil 303 docentes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Esta política busca profesionalizar y reconocer la labor de quienes operan en las zonas más apartadas del país bajo el modelo de Educación Comunitaria para el Bienestar.

La certificación está dirigida a Educadores Comunitarios (EC), así como a los perfiles de acompañamiento (ECA y ECAR), quienes actualmente brindan atención en 59 mil comunidades de aprendizaje.

De acuerdo al titular de la SEP, este respaldo oficial no solo fortalece la trayectoria pedagógica de los jóvenes prestadores de servicio social, sino que les otorga una herramienta formal para participar en futuros procesos de selección docente y valida su experiencia obtenida en las localidades de alta marginación donde el Conafe tiene presencia.

Para obtener el documento, los interesados deben cumplir con requisitos específicos: haber realizado la práctica educativa durante dos o más ciclos escolares continuos (con una participación mayor a siete meses por ciclo) y mantener un historial libre de incumplimientos en sus responsabilidades.

Delgado Carrillo enfatizó que este reconocimiento es un acto de justicia para quienes sostienen la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en contextos vulnerables, donde el Conafe atiende a más de 638 mil niñas, niños, adolescentes y madres y padres de familia.

