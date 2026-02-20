Profepa encabeza reunión para combatir tráfico ilegal de tortuga Casquito de Vallarta

Justo en el lugar donde fueron robadas más de 100 tortugas Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), entre finales de 2024 y principios de 2025, la titular de la Profepa, Marina Boy y su director general de Inspección y Vigilancia, Gustavo Ampugnani, se reunieron con académicos, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil, para acordar medidas que puedan frenar el alarmante saqueo de ejemplares de esta especie en crítico peligro de extinción y detener la pérdida de su hábitat natural.

En el encuentro celebrado en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en Puerto Vallarta, Jalisco, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), destacó que cuenta con atribuciones para intervenir mediante inspecciones, clausuras y vigilancia ambiental.

Además de que puede coordinar acciones con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en materia de autorizaciones de cambio de uso de suelo y protección de ecosistemas, así como el fortalecimiento de comités de vigilancia ambiental participativa.

Los participantes en la reunión de trabajo, plantearon la necesidad de otorgar protección federal al hábitat fragmentado de la tortuga Casquito de Vallarta y realizar operativos permanentes para desactivar las trampas que colocan los saqueadores, así como lograr la captura de quienes las trafican ilegalmente a China, donde son vendidas hasta en 500 mil pesos como mascotas.

Asimismo, hablaron de la importancia de involucrar a la comunidad en la protección de la tortuga Casquito de Vallarta y lanzar una ambiciosa campaña de educación ambiental en las escuelas a nivel local, para que todos los habitantes de Puerto Vallarta asuman a la especie como parte de su patrimonio natural.

En el evento participaron por parte de las ONG's, representantes de Estudiantes Conservando la Naturaleza (México), Turtle Island (Austria), Turtle Conservancy (Estados Unidos), Fundación Careyes (México), y Turtle Survival Alliance (Estados Unidos).

Los grandes ausentes fueron las autoridades municipales de Puerto Vallarta, y los directivos del Zoológico Guadalajara, éstos últimos, grandes aliados de la Profepa, al recibir numerosos decomisos de tortugas para su cuidado, atención médica, manutención y rehabilitación en sus instalaciones.

Roban más de 100 tortugas casquito

Cabe destacar, que en diciembre de 2024 y enero de 2025 se reportó el robo de más de 100 tortugas Casquito de Vallarta, resguardadas en el Centro Universitario de la Costa, luego de ser rescatadas principalmente del tráfico ilegal.

En el primer caso, hombres disfrazados de inspectores de la Profepa sustrajeron los ejemplares, y en el segundo, sujetos cubiertos del rostro rompieron candados para ingresar por la noche al recinto, lo que evidenció la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y seguridad.

Al término del encuentro con académicos, investigadores y sociedad civil, Mariana Boy y Gustavo Ampugnani, realizaron un recorrido por las pequeñas porciones de humedales que quedan sin construir en Puerto Vallarta, que son el hábitat de las tortugas Casquito, donde Excélsior documentó desde el año pasado, el saqueo de los ejemplares con trampas sumergibles, que los traficantes compran en línea por menos de 100 pesos.

Tan sólo en lo que va de 2026, Estudiantes Conservando la Naturaleza A.C., ha logrado deshabilitar 53 trampas con tortugas Casquito de Vallarta, en su interior, decenas vivas pero también muchas muertas, que pierden la vida al no poder subir a la superficie a respirar.

La tortuga Casquito de Vallarta, la más pequeña del mundo, porque mide 10 centímetros de largo, es una especie microendémica descubierta apenas en 2018 y que al día de hoy ya se encuentra en crítico peligro de extinción, porque sólo quedan entre 200 y 300 ejemplares en la única región del planeta donde habitan, el Valle del Río Ameca, entre Jalisco y Nayarit.

