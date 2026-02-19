¡Golpe al narco! Aseguran semisumergible con 4 toneladas de cocaína en Colima

El gabinete de seguridad dio un golpe contundente al narcotráfico tras el aseguramiento de un semisumergible con cuatro toneladas de droga en Manzanillo, Colima, el cual fue interceptado por elementos de la Secretaría de Marina que realizan labores de vigilancia permanente en mares mexicanos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, di a conocer que en el semisumergible eran transportados 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de droga. El aseguramiento se realizó a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente), al sur suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, como parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, a través un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

En esta acción los elementos de la Marina detuvieron a tres personas, quienes tripulaban el semisumergible y a quienes les fueron leídos sus derechos y serán puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica al arribo a puerto.

Cabe hacer mención que se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.

Bultos con cocaína asegurada en semisumergible. Especial

"Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas", destacó García Harfuch en sus redes sociales al dar a conocer esta importante acción.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, en la última semana y gracias a estas operaciones marítimas se han podido asegurar cerca de 10 toneladas de cocaína al interceptar diversos navíos.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas.

Toneladas de cocaína asegurada en semisumergible en Colima. Especial

vjcm