La Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) aseguró 188 bultos con toneladas de presunta cocaína al oeste de Isla Clarión, en un operativo realizado en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

En un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el aseguramiento se realizó durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, en el marco de acciones permanentes para mantener el Estado de derecho.

Operativo conjunto México–Estados Unidos

De acuerdo con la dependencia, el operativo se efectuó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión, como resultado del intercambio de información y el despliegue coordinado de unidades de superficie y aéreas.

En la acción participaron elementos de la Armada de México, así como la United States Coast Guard (USCG) y la Joint Interagency Task Force South (JIATF-South), adscrita al Comando Sur de Estados Unidos.

La Semar indicó que el cargamento consiste en aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de presunta cocaína. El peso exacto será determinado por las autoridades ministeriales correspondientes.

Semar y la Guardia Costera de EU aseguran 188 paquetes con cocaína Semar

Detenidos y puesta a disposición

Durante el operativo también fueron detenidas varias personas, a quienes se les leyeron sus derechos conforme a la ley. Tanto los detenidos como la presunta droga asegurada quedaron a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación jurídica.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima y aérea que realiza en aguas nacionales para inhibir actividades ilícitas.

Semar y la Guardia Costera de EU aseguran 188 paquetes con cocaína Semar

Según la Secretaría de Marina, el aseguramiento representa una afectación en la estructura financiera de los grupos delictivos que operan en el tráfico de drogas por rutas marítimas del Pacífico.

La institución reiteró que mantiene despliegues en coordinación con autoridades internacionales para fortalecer la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico y otras actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

RLO