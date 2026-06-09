Semar asegura armas y explosivos en Sinaloa

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó el aseguramiento de armamento, cargadores, municiones, artefactos explosivos improvisados y equipo táctico durante dos acciones distintas realizadas en el estado de Sinaloa.

El primer hecho ocurrió en las inmediaciones de los poblados Las Iguanas y Palmillas, en el municipio de Mazatlán, donde personal naval realizaba recorridos de vigilancia y disuasión cuando fue agredido por civiles armados.

Tras repeler la agresión y efectuar un barrido de seguridad en la zona, los elementos navales aseguraron un arma larga, 17 cargadores, 6 mil 642 cartuchos de distintos calibres, 16 artefactos explosivos improvisados y tres chalecos con seis placas balísticas.

En una segunda acción, llevada a cabo en las inmediaciones del poblado Quilá, municipio de Culiacán, personal de la Marina localizó un punto presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

En el sitio fueron aseguradas dos armas largas, 19 cargadores, mil 734 cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico.

La Semar precisó que los artefactos explosivos improvisados fueron destruidos en el lugar por personal especializado, con el fin de evitar riesgos para la población y para las fuerzas de seguridad.

El armamento, municiones, cargadores y demás objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes.