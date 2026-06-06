¡Dan golpazo en Sinaloa! SSPC asegura arsenal en Badiraguato

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 50 armas de fuego, cartuchos, cargadores y una camioneta en Sinaloa.

Aseguran arsenal en Sinaloa

Los efectivos que realizaban recorridos de vigilancia para brindar tranquilidad a los habitantes de la zona, al desplazarse en inmediaciones de la presa Adolfo López Mateos, en el municipio de Badiraguato, localizaron una camioneta en aparente estado de abandono.

Aseguran arsenal en Sinaloa

Fusil Barret, ametralladoras antiaéreas y más

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Para descartar alguna actividad ilícita se aproximaron a la unidad y en la caja observaron varias armas de fuego largas, por lo que procedieron a realizar una inspección minuciosa al interior de la unidad donde hallaron diferentes armas de fuego, entre ellas, un fusil Barret, siete ametralladoras antiaéreas, tres fusiles de precisión, cinco lanzagrandas, más de 200 cartuchos y cargadores.

Por lo anterior, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.