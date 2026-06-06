¡Dan golpazo en Sinaloa! SSPC asegura arsenal en Badiraguato
Entre las armas estaban un fusil Barret, 7 ametralladoras antiaéreas, 3 fusiles de precisión, 5 lanza-grandas, más de 200 cartuchos y cargadores.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 50 armas de fuego, cartuchos, cargadores y una camioneta en Sinaloa.
Los efectivos que realizaban recorridos de vigilancia para brindar tranquilidad a los habitantes de la zona, al desplazarse en inmediaciones de la presa Adolfo López Mateos, en el municipio de Badiraguato, localizaron una camioneta en aparente estado de abandono.
Fusil Barret, ametralladoras antiaéreas y más
Para descartar alguna actividad ilícita se aproximaron a la unidad y en la caja observaron varias armas de fuego largas, por lo que procedieron a realizar una inspección minuciosa al interior de la unidad donde hallaron diferentes armas de fuego, entre ellas, un fusil Barret, siete ametralladoras antiaéreas, tres fusiles de precisión, cinco lanzagrandas, más de 200 cartuchos y cargadores.
Por lo anterior, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.