México garantiza protección a turistas y mexicanos contra sarampión durante el Mundial 2026

De cara a la máxima fiesta del futbol, el gobierno de México aseguró estar preparado para recibir a millones de turistas con las mejores medidas sanitarias. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, confirmó que existen estrategias sólidas y medidas sanitarias para proteger a los visitantes nacionales y extranjeros contra el sarampión previo al Mundial 2026.

Desde enero, destacó el secretario de Salud, se ha trabajado en un plan integral de atención médica y prevención. Para garantizar una cobertura total y hacer frente a posibles brotes, el sistema de salud pública ha unificado esfuerzos de manera interinstitucional. Las dependencias coordinadas para esta labor son:

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

IMSS Bienestar

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)

Mundial Social: Deporte y salud en movimiento

El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que el Mundial Social ha sido una vía para continuar promoviendo la prevención y la salud en el país, por ello, se crearon las botargas “Muuk”, que en maya quiere decir energía, y “Toj Óol”, relacionada a la salud ósea y al equilibrio entre la mente y el cuerpo.

Expuso que se han desarrollado 3 mil 312 actividades de promoción de la salud en las que participaron más de 750 mil personas. Entre las actividades que se realizaron se encuentran:

Rutas de la desaceleración del sobrepeso y de la obesidad.

Actividades con atletas de Olimpiadas Especiales.

Torneos con campeones paralímpicos, deportistas adaptados y educadores físicos.

Torneos con trabajadoras y trabajadores de la Salud.

Torneos comunitarios.

Distintos tipos de cascaritas.

Competencias.

Caminata mundialista.