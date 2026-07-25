Ya se transparentó fiesta en el Castillo de Chapultepec; si se requiere se ampliará: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el uso del Castillo de Chapultepec para la cena de la FIFA en la apertura del Mundial de Fútbol 2026 en el país, ya fue transparentado, y señaló que, en caso de ser necesario, su Gobierno ampliaría la información sobre el evento.

Durante su gira por Cuautla Morelos, la mandataria federal fue consultada sobre la denuncia de un particular para conocer la información de la fiesta en el recinto histórico.

Es una denuncia de un privado que puso en la fiscalía, pero no es que la fiscalía haya abierto una investigación. Ya se transparentó y si se requiere más, por supuesto”, respondió la presidenta.

Claudia Sheinbaum aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no abrió una indagatoria de oficio. Al respecto, explicó que el proceso inició por una denuncia penal interpuesta el 23 de junio por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La controversia sobre el uso del Castillo de Chapultepec escaló debido a que el INAH clasificó como reservada la copia del comprobante de pago de 1.3 millones de pesos que realizó la FIFA, argumentando que hacerlo público podría afectar la investigación en curso de la Fiscalía.