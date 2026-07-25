El 91% de los aceptados a la UNAM correspondería a un grupo con resultados atípicos, señala estudio

Alrededor del 91% de los aspirantes que alcanzaron el puntaje de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2026 pertenecería a un grupo con resultados atípicos, compatibles con la hipótesis de haber recibido ayuda externa durante el examen. Esa es la principal conclusión de un análisis estadístico elaborado por el matemático Raúl Rojas, investigador de la Universidad Libre de Berlín

El análisis compara la distribución de puntajes del examen de admisión 2026 con la observada entre 2021 y 2025.

De acuerdo con Rojas, durante esos cinco años los resultados siguieron un comportamiento estadístico estable: la mayoría de los aspirantes obtuvo puntajes intermedios y sólo una proporción reducida alcanzó las calificaciones más altas.

En contraste, la distribución de 2026 muestra un incremento inusual de puntajes elevados.

Dos poblaciones de aspirantes

Para explicar esa anomalía, Rojas aplicó un modelo de ajuste por mínimos cuadrados que descompone la distribución de resultados en dos grupos.

El primero, equivalente al 51% de los sustentantes, reproduce prácticamente el mismo comportamiento observado en los procesos de admisión de años anteriores.

El segundo, integrado por el 49% restante, concentra una proporción inusualmente alta de calificaciones en la parte superior de la escala. El investigador plantea que este grupo es compatible con la hipótesis de que parte de esos aspirantes recibió algún tipo de ayuda externa durante la aplicación del examen.

El efecto sobre los lugares de ingreso

El aspecto más relevante del estudio surge al analizar el umbral promedio de aceptación, ubicado alrededor de 103 aciertos.

Con base en ese punto de corte, el modelo estima que aproximadamente el 9 de cada diez de los aspirantes que lograron ingresar pertenecería al grupo con resultados atípicos, mientras que el 9% restante correspondería al grupo que mantuvo el comportamiento estadístico observado históricamente.

Para Rojas, esta estimación sugiere que las anomalías detectadas pudieron haber alterado de manera significativa la asignación de lugares en el proceso de admisión.

Una hipótesis que deberá contrastarse

El análisis no identifica aspirantes específicos ni constituye, por sí mismo, una prueba individual de fraude. Sus conclusiones dependen de los supuestos del modelo estadístico y representan una hipótesis sobre el comportamiento global de los resultados.

No obstante, el estudio se suma a otros análisis de especialistas que han cuestionado la distribución de puntajes del examen 2026 y aumenta la presión sobre la comisión técnica creada por la UNAM, que deberá determinar si las anomalías detectadas obedecen a factores distintos o confirman la existencia de irregularidades que comprometieron la integridad del proceso de admisión.