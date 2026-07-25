Semar conmemora 25 años de sus Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios

La Secretaría de Marina (Semar) conmemoró el XXV aniversario de las Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios de la Armada de México con una serie de actividades desarrolladas del 20 al 24 de julio en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.

El programa tuvo como objetivo reforzar la identidad y el espíritu de cuerpo entre los integrantes de estas unidades, además de propiciar el intercambio de experiencias operativas y reconocer la historia, disciplina y preparación del personal especializado.

Durante las jornadas se impartieron conferencias sobre el origen y la evolución de las Fuerzas Especiales y los Comandos Anfibios. En las exposiciones se destacó la capacitación que han recibido sus integrantes a lo largo de los años, así como la importancia del factor humano para el cumplimiento de operaciones de alta complejidad.

Los asistentes también recorrieron una galería táctica, donde se exhibieron equipos, materiales y herramientas especializadas utilizadas por estas unidades de élite en el desarrollo de sus misiones.

La Semar conmemoró 25 años de sus Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios con actividades en la Heroica Escuela Naval Militar y la competencia “Reto Quachic”. Especial

Como parte de la conmemoración se realizó la séptima edición de la competencia nacional “Reto Quachic”, en la que participaron elementos de Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios, cadetes, personal naval en activo y marinos en situación de retiro.

La prueba incluyó una serie de circuitos diseñados para evaluar la resistencia física, la precisión, la disciplina y la capacidad de reacción de los competidores.

Entre los ejercicios se encontraban un recorrido de natación de 300 metros, una caminata de mil 400 metros con un equipo de aproximadamente 20 kilogramos y armamento, el traslado de una persona herida, el transporte de una embarcación y ejercicios de tiro de precisión.

Además del esfuerzo individual, las actividades exigieron coordinación entre los integrantes de cada equipo, toma de decisiones bajo presión y respuesta ante escenarios que simularon algunas de las condiciones enfrentadas durante una operación.

La Semar conmemoró 25 años de sus Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios con actividades en la Heroica Escuela Naval Militar y la competencia “Reto Quachic”. Especial

De acuerdo con la institución naval, la competencia busca fortalecer la resiliencia y el carácter del personal, al tiempo que promueve valores como el honor, el deber, la lealtad, la perseverancia y el compromiso con el servicio a la Nación.

El encuentro también permitió que los cadetes conocieran las capacidades, el liderazgo y las experiencias de quienes forman parte de las unidades especializadas, como parte de su preparación para desempeñarse como futuros oficiales de la Armada de México.

En otra de las actividades, los integrantes de las unidades de élite y sus familias recorrieron las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, donde presenciaron una Revista Especial de Cadetes.

Durante la ceremonia fueron leídos los nombres de los elementos navales que perdieron la vida en actos del servicio. La Banda de Guerra interpretó posteriormente el Toque de Silencio, en homenaje al personal caído en cumplimiento del deber.

La Semar conmemoró 25 años de sus Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios con actividades en la Heroica Escuela Naval Militar y la competencia “Reto Quachic”. Especial

Las jornadas concluyeron con una ceremonia de convivencia y la entrega de reconocimientos a los ganadores del “Reto Quachic”, así como a quienes participaron en las actividades organizadas durante la semana.

La Semar señaló que el denominado espíritu guerrero constituye uno de los principios que identifican a los operadores especiales, al contribuir al fortalecimiento de la moral, la cohesión de las unidades y la disposición para actuar en condiciones de riesgo.

Las Fuerzas Especiales de la Armada de México fueron creadas en 2001 como unidades organizadas, entrenadas y equipadas para realizar misiones mediante procedimientos especiales en zonas hostiles, de acceso restringido o políticamente sensibles.

Su formación contempla el desarrollo de capacidades específicas para proyectar el poder naval y actuar, como establece la propia institución, “donde la patria lo requiera”.