Localizan otro túnel huachicolero en área metropolitana de Pachuca; suman seis en dos semanas

Un presunto centro de operaciones para el robo de hidrocarburos fue desarticulado en el municipio de Mineral de la Reforma, donde autoridades detuvieron a cinco personas, aseguraron tres inmuebles y localizaron un túnel que, de acuerdo con las investigaciones, era utilizado para conectarse de manera ilegal a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La intervención se llevó a cabo en la colonia El Saucillo, luego de un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de personas sospechosas en un predio. Al llegar al lugar, elementos de seguridad observaron que cinco personas intentaban abandonar el inmueble, por lo que fueron aseguradas. Durante la inspección también les fueron encontradas diversas dosis de presuntos narcóticos.

Autoridades localizaron un sexto túnel huachicolero en la zona metropolitana de Pachuca; cinco detenidos y tres inmuebles asegurados en Mineral de la Reforma. Especial

Posteriormente, mediante cateos realizados en tres propiedades, las autoridades localizaron un túnel de aproximadamente seis metros de profundidad y 50 metros de longitud, en cuyo interior se encontraba una manguera de alta presión que presuntamente era utilizada para extraer combustible de un ducto de Pemex. En otro de los inmuebles fue identificada una bodega que, según las primeras indagatorias, habría servido para almacenar hidrocarburo obtenido de forma ilegal.

Como parte del operativo también fueron asegurados alrededor de 500 metros de manguera de alta presión y otros indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para integrarlos a la carpeta de investigación.

Este hallazgo representa el sexto túnel clandestino detectado en la zona metropolitana de Pachuca en lo que va del mes. El antecedente inmediato ocurrió el 9 de julio, cuando un derrame de combustóleo en un predio colindante con el Rastro Municipal de Pachuca derivó en la localización de cinco túneles empleados para el robo de hidrocarburos, lo que evidenció la operación de infraestructura subterránea utilizada para ese delito en la región.

Autoridades localizaron un sexto túnel huachicolero en la zona metropolitana de Pachuca; cinco detenidos y tres inmuebles asegurados en Mineral de la Reforma. Especial

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Mineral de la Reforma.

Los cinco detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones para establecer el posible vínculo entre este nuevo hallazgo y los túneles localizados previamente en la zona metropolitana de Pachuca.