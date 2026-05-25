Protestas, lluvias y vigilancia sanitaria: así se prepara CDMX rumbo al Mundial 2026

A menos de un mes del arranque de actividades mundialistas en la capital, el Gobierno de la Ciudad de México comenzó a delinear el tamaño del reto que enfrentará durante las próximas semanas: movilizaciones de la CNTE, lluvias intensas, operativos de seguridad, vigilancia epidemiológica y obras contrarreloj alrededor del Estadio Ciudad de México y distintos puntos de la ciudad.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que existe coordinación permanente con autoridades federales para atender manifestaciones sociales, reforzar protocolos de seguridad y enfrentar posibles emergencias durante el Mundial 2026.

“Somos una ciudad democrática, una ciudad de libertades”, afirmó Brugada al ser cuestionada sobre las protestas de la CNTE y las movilizaciones previstas rumbo al Mundial. Señaló que diariamente se mantienen mesas de diálogo con distintas expresiones sociales para evitar afectaciones mayores a la ciudadanía.

La mandataria capitalina indicó que existe coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias federales para atender las demandas magisteriales y evitar escenarios de confrontación durante las próximas semanas.

Además, aseguró que la capital llega al Mundial con una reducción sostenida en delitos de alto impacto y con una estrategia especial de seguridad integrada al plan federal “Kukulcán”, diseñado para garantizar la protección de ciudadanos y turistas durante el Mundial.

Cuestionada sobre las lluvias, especialmente por el arranque de la temporada y las afectaciones históricas en distintas alcaldías del sur de la ciudad, Brugada explicó que actualmente operan 56 puntos prioritarios de atención con infraestructura hidráulica especializada, bombas y equipos de emergencia distribuidos en zonas de riesgo para responder de manera inmediata ante inundaciones.

También informó que más de 6 mil servidores públicos participan en operativos permanentes de atención y monitoreo, mientras que diariamente funciona un centro de mando encargado de seguir en tiempo real el comportamiento de las lluvias y coordinar acciones de emergencia.

“Sabemos que junio será un mes de muchas lluvias y coincide con el Mundial. Por eso estamos preparados”, dijo.

La jefa de Gobierno reconoció que varias obras hidráulicas de gran escala no estarán concluidas antes del inicio de la temporada, debido a que se trata de intervenciones mayores que requieren más tiempo de ejecución, aunque aseguró que ya se trabaja en puntos críticos detectados durante inundaciones del año pasado.

En materia sanitaria, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que la ciudad reforzó los protocolos de vigilancia epidemiológica ante la llegada de visitantes internacionales.

Detalló que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con un subcomité especializado en vigilancia epidemiológica que dará seguimiento a enfermedades como sarampión y ébola, además de contar con áreas de aislamiento y capacidad para toma de muestras.

La funcionaria anunció que a partir del 3 de junio se instalarán módulos de vacunación en aeropuertos, terminales camioneras y espacios relacionados con actividades mundialistas.

“Tenemos capacidad de vigilancia epidemiológica y atención de emergencias”, afirmó.

Durante la conferencia también se abordó el avance de las obras vinculadas al Mundial. Brugada aseguró que en los próximos días serán inauguradas distintas intervenciones urbanas, entre ellas la modernización del Tren Ligero, mejoras en estaciones del Metro, espacios públicos y obras alrededor del Estadio Ciudad de México.

Informó además que ya fueron concluidas obras en colonias cercanas al estadio, incluidas mejoras hidráulicas, iluminación, movilidad y rehabilitación de espacios públicos.

Sobre el Metro, la mandataria defendió las remodelaciones actualmente en marcha y afirmó que forman parte de una inversión “histórica” para el sistema de transporte.

“Las estaciones van a quedar funcionales y agradables para el viaje”, aseguró.

Brugada también confirmó que el gobierno capitalino adquirió derechos de transmisión para proyectar gratuitamente los partidos del Mundial en distintos “festivales futboleros” organizados en alcaldías y espacios públicos.