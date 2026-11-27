La distancia, la pobreza, las barreras lingüísticas y el desconocimiento de los sistemas normativos indígenas continúan siendo algunos de los principales obstáculos para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos originarios en México.

Ante este panorama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el “Mapa Interactivo de los programas Diálogos en Territorio”, una plataforma digital de consulta pública que permite conocer el trabajo realizado por el Máximo Tribunal con autoridades comunitarias y representantes de instituciones judiciales del país.

La herramienta concentra información de 22 encuentros celebrados entre 2025 y 2026, como parte de una estrategia institucional encaminada al reconocimiento del pluralismo jurídico y de los sistemas de impartición de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante la presentación, realizada en el área de Murales del edificio sede de la Corte, José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia de la SCJN, destacó que uno de los principales propósitos de estos encuentros es que jueces, magistrados y ministros conozcan las formas de organización y resolución de controversias de las comunidades originarias.

En representación del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, el funcionario sostuvo que una cuarta parte de la población mexicana ejerce una jurisdicción de manera plural, mediante sistemas jurídicos que cuentan con reconocimiento constitucional.

Por su parte, Antonio Sorela Castillo, director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la SCJN, explicó que la plataforma documenta las actividades desarrolladas mediante los programas Diálogos entre Justicias; Territorios, Justicias y Autonomías, así como los Encuentros de Saberes.

Precisó que el proyecto forma parte de los nueve ejes estratégicos de transformación institucional, entre los que se encuentra el reconocimiento de la diversidad cultural y jurídica del país.

En tanto, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Benjamín Rubio Chávez, advirtió que las condiciones económicas, geográficas, culturales y lingüísticas representan barreras estructurales que dificultan el acceso de las comunidades indígenas a los servicios de justicia.

Consideró que el acercamiento de las autoridades judiciales a estas poblaciones no debe limitarse a realizar visitas, sino que debe permitir conocer sus necesidades, escuchar sus planteamientos y comprender sus formas de organización.