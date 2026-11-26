El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Baja California admitió en sus términos la demanda promovida por organizaciones de la sociedad civil contra el nuevo acuerdo regulatorio para el Alto Golfo de California, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 14 de octubre, que reduce el 86 por ciento de la superficie de prohibición para el uso de redes de enmalle en el hábitat de la vaquita marina.

En la resolución emitida el miércoles 25 de noviembre, Eduardo Pacillas Bustamante, secretario en funciones de juez, reconoció preliminarmente el interés legítimo del Centro para la Diversidad Biológica, Greenpeace México y Conservación de Mamíferos Marinos de México (COMARINO), para solicitar medidas cautelares, al acreditar que sus objetivos están relacionados con la protección del medio ambiente, que es una garantía constitucional.

En este sentido, ordenó a las autoridades federales presentar sus argumentos y documentación para justificar la legalidad y constitucionalidad de los actos reclamados, es decir, la modificación a las reglas que estaban vigentes desde el 24 de septiembre de 2020.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, destacó que si bien el juzgador negó la suspensión provisional, el próximo 2 de diciembre resolverá, en audiencia incidental, sobre la suspensión definitiva de las disposiciones impugnadas mientras se desarrolla el proceso.

“Es un avance importante que el Poder Judicial haya admitido nuestra demanda y reconocido preliminarmente nuestro interés para solicitar medidas cautelares. Seguiremos adelante para evitar la desaparición de la vaquita marina, porque es un asunto de interés público y México no puede retroceder en las medidas de protección de una especie al borde de la extinción”, manifestó.

Consideró que el juez debe ponderar adecuadamente el riesgo de extinción de la especie y aplicar el principio precautorio, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, subrayó que aceptar el amparo es un avance, pero no se puede garantizar la protección de la vaquita si no se emite la suspensión provisional del decreto que reduce el 86 por ciento de la zona de protección.

“Es necesario que el Gobierno de México establezca un financiamiento suficiente para el sector ambiental, de modo que se pueda garantizar la inspección y vigilancia de la Profepa en la Zona de Tolerancia Cero y en el área de prohibición para el uso de redes de enmalle y agalleras.

A la par, Conapesca debe asumir el compromiso de desarrollar artes de pesca alternativas que sirvan realmente para dejar atrás el uso de las redes de enmalle y agalleras —principales amenazas para la vaquita marina— y que sean una opción económicamente sostenible para los pescadores”, indicó.

El Centro para la Diversidad Biológica, Greenpeace México y COMARINO buscan restablecer las medidas de protección impuestas en 2020, así como asegurar su cumplimiento efectivo para evitar la captura incidental de ejemplares de vaquita marina en redes de enmalle y agalleras.