El estado de Sonora se consolidó en el primer lugar a nivel nacional en consultas de medicina general dentro del sistema IMSS-Bienestar, alcanzando un acumulado superior al millón 363 mil atenciones médicas en lo que va de la estrategia, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Aunado a este indicador, el mandatario estatal destacó los resultados de las Jornadas Itinerantes de Especialidades Médicas, un programa único en el país que cuenta con el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que tiene como objetivo llevar servicios de salud gratuitos y de alta especialidad directamente a las localidades con mayor rezago.

De acuerdo con el balance oficial, desde el arranque de esta iniciativa en mayo pasado se han llevado a cabo 10 jornadas en los municipios de Cananea, Magdalena, Navojoa, Empalme, Ures, Puerto Peñasco, Hermosillo, Miguel Alemán, Álamos y Nogales. En estos encuentros, brigadas integradas por más de 20 médicos especialistas han brindado un total de 24 mil 900 atenciones, que incluyen consultas, entrega de tratamientos, estudios de laboratorio e imagenología.

"Una buena noticia es que Sonora tiene el primer lugar en consultas de medicina general en IMSS-Bienestar a nivel nacional", subrayó Durazo Montaño, reiterando que la entidad funciona como referente en la implementación del modelo de salud universal en el país.

Por su parte, la coordinadora estatal de IMSS-Bienestar, Gabriela Nucamendi Cervantes, detalló que el esquema operativo está diseñado para dar seguimiento continuo a los pacientes y evitar traslados largos o costosos hacia las zonas urbanas.

Asimismo, explicó que las unidades cuentan con el componente Laboratorio+Internet, infraestructura que dota al primer nivel de atención de herramientas digitales, conectividad y equipamiento para realizar desde pruebas de tamizaje hasta diagnósticos ampliados en territorio, agilizando la toma de decisiones clínicas y el registro médico de la población sonorense.