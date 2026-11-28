Más de mil 500 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) iniciaron este sábado una caravana desde el sur de México rumbo a la capital del país, donde sostendrán encuentros con madres y familiares de personas desaparecidas.

El contingente, integrado por militantes de 12 caracoles zapatistas y encabezado por el subcomandante Moisés, viaja en 35 autobuses como parte de la denominada Gira por la Vida. Capítulo México.

AFP / Luis Enrique Aguilar

Antes de partir, Moisés explicó que el propósito de la movilización es escuchar directamente a las familias que buscan a sus seres queridos y conocer el sufrimiento que enfrentan ante la desaparición de sus familiares.

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Escuchamos a viva voz esos dolores, esas tristezas, esas amarguras, horrores", expresó el dirigente zapatista.

La caravana tiene previsto llegar a la Ciudad de México este domingo 29 de noviembre. En la capital, los integrantes del EZLN sostendrán reuniones privadas con colectivos de madres buscadoras y familiares procedentes de distintas entidades.

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La gira contempla alrededor de 800 encuentros en el país y se prolongará hasta los primeros días de enero de 2027. De acuerdo con la convocatoria, los zapatistas se reunirán con representantes de colectivos de 27 entidades federativas.

EZLN busca escuchar a familias de desaparecidos

La movilización ocurre en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta México, donde existen más de 130 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales.

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La problemática se agravó a partir de la ofensiva militar contra el crimen organizado emprendida por el gobierno mexicano hace dos décadas, mientras familiares y colectivos han asumido labores de búsqueda para localizar a sus seres queridos.

Antes de iniciar la caravana, los zapatistas realizaron una primera jornada de escucha el viernes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con familiares de personas desaparecidas.

Unos mil 530 integrantes del EZLN viajarán en 35 autobuses desde Chiapas a la CDMX para reunirse con madres buscadoras. Especial

El movimiento también expresó en sus redes sociales que la búsqueda de quienes faltan representa un acto de resistencia, amor y rebeldía frente al olvido y la impunidad.

La gira se desarrolla en vísperas del 33 aniversario del levantamiento del EZLN, ocurrido el 1 de enero de 1994, cuando el movimiento indígena se alzó en armas en Chiapas para exigir derechos y reconocimiento para las comunidades originarias.

El Capitán Insurgente Marcos, uno de los principales referentes históricos del zapatismo, no participa en esta caravana y permanecerá en Chiapas.