Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, dio a conocer que se pospone la reunión programa para el lunes con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.

Afirmó que “no quieren dar pie a suspicacias” y que la reunión se llevará a cabo una vez que el Tribunal Electoral de la Federación resuelva la controversia que interpuso el PAN, por la presunta dilación en la emisión de la convocatoria para nombrar la presidencia permanente en el INE, en sustitución de Guadalupe Taddei.

“Nosotros no queremos dar pie a que se malinterprete. Si vienen los ministros de la Corte acompañados con el Tribunal de Justicia y el Tribunal Electoral, no queremos que haya un mensaje equivocado, dado que el Tribunal Electoral está resolviendo una controversia que el PAN interpuso ante ellos por omisión o al acusarnos de no haber cumplido con los extremos jurídicos de la Constitución”.

Agregó que la Jucopo ya respondió que no hay omisión ni hay violación a la Constitución, pero que deberá esperar a que el TRIFE resuelva “y vez que resuelva nos reuniremos con ellos”.

El miércoles, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, había dado a conocer la reunión, que el próximo lunes 30 de noviembre, recibiría al ministro presidente de la Corte. Agregó que participaría Ricardo Monreal, y que se podrían abordar, entre otros temas, una posible iniciativa de reforma para corregir la indefinición para elegir al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto fue tratado durante la reciente visita del ministro presidente al Senado de la República.

Monreal fue enfático al señalar que, de darse esta reunión, “debe ser ante la Jucopo”, que integra a los líderes de todas las fracciones parlamentarias (Morena-PAN-PRI-PVEM-PT-MC).

Monreal, a favor de eliminar 'pluris'

Respecto al tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal señaló que, insistirán en poner el tema sobre la mesa, con una propuesta que elimine la cláusula de gobernabilidad que permita revisar el sistema de asignaciones de diputaciones plurinominales, “para eliminar de una vez por todas los 200 (legisladores) de representación proporcional y solo queden de mayoría relativa”.

Afirmó que el tema ya lo han puesto sobre la mesa tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, así como el vocero de Morena, en San Lázaro, Arturo Ávila, quien adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la figura de diputación plurinominal, para reducir en 40 por ciento el número de integrantes en la Cámara baja, y con ella los consecuentes ahorros presupuestales.

“Así terminamos con todos los debates que están en este momento cifrándose. Porque nosotros insistiremos en la aplicación de la Constitución, no en la aplicación interesada, facciosa y parcial de un pequeño grupo que no quiere acatar las reglas electorales que se han venido aplicando en las últimas dos décadas”, recalcó en ese sentido Monreal Ávila.

Sin embargo, aseguró que, la iniciativa “podría prosperar en otro momento”, al señalar que el proceso electoral del 2027 ya comenzó.

“No sería ahorita, pero yo estoy de acuerdo en que se revise todo el sistema electoral mexicano”.

San Lázaro entra en tramo final de periodo

Los legisladores se encuentran en el último tramo de trabajos, dijo Monreal, al dar a conocer que la Cámara de Diputados concluirá su periodo ordinario de sesiones, el 10 de diciembre, para que entre en funciones la Comisión Permanente, a fin de atender los asuntos del Congreso de la Unión, hasta el 1 de febrero del 2027, fecha en la que arranca el segundo periodo ordinario del tercer año de la LXVI Legislatura en San Lázaro.

En los 13 días que quedarían para cerrar los trabajos, Monreal adelantó que se buscará aprobar entre 10 y 12 ordenamientos legales.

Entre las prioridades están la reforma al sistema de seguros de gastos médicos mayores, las modificaciones en materia de divorcio, adopción y protección de menores propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como cambios al Buró de Crédito. También se prevé avanzar en la Ley del IMSS-Bienestar y la de Equilibrio Ecológico.

Aseguró que “hay tiempo suficiente para sacar adelante la agenda legislativa” y advirtió que, de ser necesario, se ampliarían los días de sesiones ordinarias, y no sólo dos por semana.

“Si es necesario más, no hay problema. Todos los coordinadores están dispuestos de platicar con sus diputados para poder prolongar las sesiones por la semana”, y cumplir con las votaciones pendientes antes del cierre del periodo ordinario.