El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), aplicó protocolos de vigilancia y control sanitario ante las detecciones de Influenza Aviar AH5N1 en 18 aves silvestres y residentes del Parque Rodolfo Landeros, en Aguascalientes.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a cargo de Columba López Gutiérrez destacó que estos nuevos casos que se suman a los de Yucatán y Guanajuato, no rerepresentan un riesgo para la avicultura nacional.

Personal de la Dirección General de Salud Animal del Senasica, realizó las necropsias y tomó muestras oficiales para efectuar los análisis correspondientes, además de que puso en marcha medidas técnicas como el resguardo preventivo de las aves que circulan libremente en el sitio, desinfección diaria de las rutas de tránsito, aislamiento y manejo controlado de ejemplares que presenten signos clínicos de enfermedad.

"Estas acciones forman parte de la vigilancia permanente bajo el enfoque de "Una Salud", en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría de Salud, con el fin de proteger a la poblacion, la fauna silvestre y la producción avícola.

El Senasica agregó que es importante recordar que en la temporada otoño-invierno las aves migran hacia el sur del continente y pueden ser portadoras del virus de la Influenza Aviar, por lo que en este periodo son frecuentes estos hallazgos en humedales y cuerpos de agua.

Ante esta situación, la Secretaría de Agricutlura y Desarrollo Rural reiteró la importancia de mantener activas las medidas de prevención, vigilancia y control sanitario en la avicultura nacional y exhortó a los responsables de los espacios con fauna a reforzar la bioseguridad y reportar de inmediato cualquier signo clínico respiratorio, digestivo o nervioso en aves y mamíferos a la línea telefónica 800 751 2100, WhatsApp 55 3996 4462 y correo electrónico gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.