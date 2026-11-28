El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que garantizará el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante la próxima caravana anunciada por sus voceros.

Mediante un comunicado oficial emitido este sábado, la dependencia federal subrayó que la protección de los derechos humanos es una prioridad de la actual administración, por lo que se brindarán las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades del grupo.

De acuerdo con el posicionamiento de Gobernación, las personas que participen en el recorrido contarán con tres garantías fundamentales:

Libre tránsito: El derecho a desplazarse sin restricciones por cualquier punto del territorio nacional.

El derecho a desplazarse sin restricciones por cualquier punto del territorio nacional. Libertad de asociación: La facultad para reunirse, organizarse y llevar a cabo actividades colectivas.

La facultad para reunirse, organizarse y llevar a cabo actividades colectivas. Libertad de expresión: El respeto a manifestar sus ideas, opiniones y posicionamientos políticos, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Finalmente, la Segob reiteró el compromiso institucional de mantener un respeto irrestricto a las libertades democráticas y a la pluralidad de expresiones dentro del país.