Como parte de las operaciones contra la producción de drogas en el país, elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos localizaron y destruyeron 29 plantíos de amapola y mariguana en Chihuahua, Durango, Jalisco, Sinaloa y Michoacán.

Los sembradíos ilegales fueron detectados mediante reconocimientos terrestres y aéreos, realizados por personal militar en distintas regiones de las cinco entidades, donde se erradicaron cultivos que ocupaban una superficie total de 2.66 hectáreas.

Durante las operaciones, los efectivos castrenses destruyeron 13 plantíos de amapola, distribuidos en 1.15 hectáreas, así como 16 sembradíos de marihuana que abarcaban una extensión de 1.51 hectáreas.

Para la eliminación de los cultivos ilícitos, las Fuerzas Armadas emplearon métodos de incineración y fumigación aérea, con lo que impidieron que las plantas fueran utilizadas para la producción y comercialización de narcóticos.

De acuerdo con las estimaciones militares, la destrucción de los enervantes representó una afectación económica superior a los siete millones 410 mil pesos para las organizaciones delictivas.

Estas acciones forman parte de las operaciones encaminadas a reducir la producción de estupefacientes, limitar las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada y disminuir su capacidad operativa y logística.