Denuncian a oficiales por allanar viviendas en Ayutla, Guerrero

AYUTLA, Gro.— Habitantes del municipio de Ayutla e integrantes de la Union de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg) denunciaron que la madrugada de ayer policías y militares allanaron varias viviendas en diferentes colonias y se robaron pertenencias, incluidos tres vehículos que son legales.

Los denunciantes informaron que a las 3:00 horas un grupo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana junto con policías estatales llegaron a varias colonias a catear viviendas y se llevaron varios objetos de las casas y también tres vehículos que están legales.

Ante esto los integrantes de la Upoeg decidieron bloquear las entradas de Ayutla, ademas de que se enteraron de que iba un grupo de marinos a realizar otro cateo.

Afirman que se comunicaron vía telefónica con el Subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, para denunciar lo ocurrido, pero el funcionario se deslindo de lo ocurrido.

Esta zona de Ayutla es un foco rojo en seguridad, pues en los últimos meses se han reportado enfrentamientos entre policías comunitarios de la Upoeg y gente del grupo delictivo de Los Ardillos, quienes intentan controlar la zona.

Por otra parte, el viernes por la tarde la Fiscalía General de Guerrero informó que en el marco de acciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro) llevó a cabo resultados relevantes en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

En una primera acción, se realizó la detención en flagrancia de Doroteo “N”, a quien se le aseguraron los siguientes indicios:

• 1 bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana.

• 1 arma corta calibre 9 mm, color negro.

• 1 cargador abastecido con 08 cartuchos útiles.

• 1 escopeta, color negro con café.

•1 radio de comunicación.

• 1 mochila.

En una segunda acción, derivado de denuncias sobre la presencia de personas armadas presuntamente relacionadas con hechos de privación de la libertad y extorsión, se implementó un operativo interinstitucional en la zona, logrando el aseguramiento de cinco vehículos: dos camionetas, dos tipo sedan y una motocicleta, en cuyo interior se localizaron diversos indicios, entre ellos:

• Equipo táctico (chalecos balísticos, fundas y aditamentos para armas).

• Cartuchos de distintos calibres y cargadores.

• Teléfonos celulares y objetos diversos.

• Bolsas con hierba seca con características de marihuana.

El detenido, los vehículos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.