Renuncia director del hospital Infantil de Tamaulipas tras abuso sexual de dos doctoras

Vicente Plascencia Valadez presentó su renuncia el viernes al cargo como director del Hospital Infantil de Ciudad Victoria en Tamaulipas, luego de que una de las dos doctoras agredidas sexualmente al interior del nosocomio denunciara públicamente la falta de empatía, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico por parte de las autoridades hospitalarias.

En un mensaje de aproximadamente 15 minutos, el galeno informó que se separaba del cargo para facilitar las investigaciones y evitar que su presencia fuera malinterpretada, aunque aseguró que durante su gestión estuvo al pendiente de la situación que enfrentaron las dos residentes.

Plascencia Valadez señaló que se reincorporará al cuerpo de trabajo del mismo hospital como cirujano plástico, su especialidad de origen.

Acusan falta de apoyo

La renuncia ocurre después de que Daniela "G", una de las víctimas, rompiera el anonimato para denunciar la falta de acompañamiento institucional, al ver que sus peticiones no eran atendidas.

La doctora es una de las dos médicas que fueron agredidas sexualmente durante la madrugada del 30 de diciembre de 2025, cuando un sujeto ingresó sin autorización al área de dormitorios del personal femenino en formación.

De acuerdo con información previa proporcionada por el propio hospital, el agresor permaneció aproximadamente una hora con 10 minutos en el lugar y al retirarse se cubrió la cabeza con una prenda, lo que dificultó su identificación en los registros de videovigilancia .

Hace un par de días a través de redes sociales se vio obligada a salir del anonimato para denunciar la falta de empatía y acompañamiento del hospital y de la fiscalía estatal lo que generó enojo entre la ciudadanía y colegas médicos.

Liberan a sospechoso

A inicios de enero la Fiscalía Estatal detuvo a un sospechoso relacionado con el caso; sin embargo, ante la falta de pruebas, el presunto responsable fue puesto en libertad.

El incidente ocurrido en diciembre, el Hospital Infantil, apenas implementó este jueves 5 de marzo, medidas de seguridad como la reubicación del dormitorio del personal femenino, instalación de cerraduras electrónicas con acceso mediante huella digital, mayor vigilancia nocturna y nuevos controles de acceso, además de cámaras adicionales y un sistema obligatorio de identificación .

En cuanto a la dirección del hospital, fuentes de la Secretaría de Salud estatal indicaron que ya se tiene una posible candidata para ocupar el cargo, cuyo nombre se dará a conocer en el transcurso de este sábado 7 de marzo.

Cae otro sospechoso

La tarde de este mismo viernes 6 de marzo, versiones extraoficiales indicaron que las autoridades realizaron una nueva detención, luego de que se integrarán más elementos a la carpeta de investigación.

El fiscal general, Jesús Govea Orozco, informó la captura de Fernando Antonoio "G" y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Al respecto su hermana Lizbeth "G" denunció arbitrariedad por parte de los policías ya que la madrugada del 4 de marzo irrumpieron en su casa causando daños en ella.

Junto con su familia aseguro que Fernando es un chivo expiatorio y que declaró sin ninguna defensa.

El detenido quedó a manos de la policía, señalaron

