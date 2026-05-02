Fiscalía de EU puede ampliar la indagatoria en el caso Rubén Rocha

SAN DIEGO.— La fiscalía federal en Brooklyn liberó ayer una extensa acusación formal de 34 páginas que vincula al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios con todo el cúmulo de investigación que los fiscales han construido sobre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

La acusación la elaboró un gran jurado, pero permaneció sellada hasta ayer.

Se trata de una “acusación formal sustitutiva”, una acusación abierta y modificable en parte o completa, a la que, incluso, se le pueden agregar nuevos cargos. El documento tiene un código que significa que ha sido sustituida hasta nueve veces desde que se presentó por primera vez.

En términos prácticos, Rocha puede presentar pruebas a su favor, pero la fiscalía federal de Nueva York tiene derecho a conseguir contraargumentos. Esa fiscalía cuenta con Ismael El Mayo Zambada y los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López para obtener datos que modifiquen la acusación.

Los tres se declararon culpables. Zambada tiene audiencia de sentencia este mes y Ovidio en julio. El documento dice que los acusados, funcionarios actuales o anteriores de Sinaloa, participaron en conspiración con el Cártel para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EU.

Los señalan haber protegido a líderes de arrestos, filtrado información de seguridad y dirigido a la policía estatal y de Culiacán para proteger cargamentos de droga. A cambio, recibieron millones de dólares en dinero del narco. Se afirma que Rocha fue electo en 2021 con apoyo de Los Chapitos, quienes robaron urnas e intimidaron y secuestraron candidatos opositores.

Señalan al gobernador de haberse reunido con líderes criminales.