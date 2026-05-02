Cae en Sinaloa hijo de El Balta, socio de El Mayo

CULIACÁN.— Las fuerzas federales capturaron a José Porfirio Diaz Medina, alias El Pío, uno de los hijos del narcotraficante Baltazar Díaz, mejor conocido como El Balta, antiguo socio de Ismael El Mayo Zambada.

Diaz Medina fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el residencial Las Misiones, ubicado por la carretera Los Mochis-Topolobampo, en el municipio de Ahome, al norte de Sinaloa.

El operativo se habría realizado la mañana del jueves 30 de abril, pero no se había dado a conocer la identidad de la persona detenida. Ayer viernes El Pío aparecido en el registro nacional de detenciones, a disposición del ministerio público.

José Porfirio es uno de los hijos de El Balta, quien perdió la vida en la década de los noventa, en un enfrentamiento con las autoridades el entonces Distrito Federal, donde habrían muerto algunos elementos.

Baltazar Díaz era uno de los principales socios de El Mayo” y otro de sus hijos estaba casado con una hija del líder del Cártel de Sinaloa. Su nombre cobró notoriedad al inmortalizar una de sus fugas con el corrido “Se les pelo Baltazar”, interpretada por diversos artistas.

Después de su detención, José Porfirio Diaz Medina fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis, pero hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles.