Ojo con el sol: cómo prevenir daños y cómo usar bloqueador

El daño acumulado por la exposición solar durante los primeros 18 años de vida representa 80% de la afectación total que una persona tendrá en toda su existencia, reveló a Excélsior Denisse Peña, dermatóloga pediatra.

Por esta razón, enfatizó que la fotoprotección debe iniciar prácticamente desde el nacimiento para prevenir lesiones y evitar que a lo largo de la vida se pueda presentar cáncer de piel, ya que la exposición solar es el principal factor de riesgo para padecerlo.

Indicó que la radiación ultravioleta es responsable de hasta 90% de los cambios en el tejido cutáneo.

“La fotoprotección debe iniciar desde el nacimiento. De forma física, hay que proteger y cuidar la piel de los niños. Antes de los seis meses sólo deben estar a la sombra, con ropa que los proteja. Después de los seis meses ya se puede utilizar libremente el bloqueador solar. Siempre se recomienda que sea un bloqueador mineral con ingredientes como óxido de zinc o dióxido de titanio que van a generar una pantalla inmediata en la piel en el momento que lo pongas. Esto significa que bloquea, hace que se refleje la radiación, los rayos. Y esto es importantísimo porque 80% de la radiación que una persona acumula en la vida se va a recibir durante la infancia”, detalló.

Ante las altas temperaturas que se viven en el país, Denisse Peña señaló que la población debe estar consciente que la exposición al sol tiene mayores riesgos que beneficios debido a las lesiones, que aunque no son visibles de inmediato, se empiezan a acumular en la piel desde la infancia.

“Hay estudios que indican que haber tenido cinco quemaduras de piel durante la infancia por exposición al sol puede duplicar el riesgo de cáncer de piel. Una quemadura de sol con ampollas antes de los 20 años aumenta el riesgo de melanoma hasta en 80%. Por tanto, como especialistas en dermatología, no recomendamos la exposición al sol en ninguna edad”, indicó.

La especialista añadió que, aunque actualmente no existen datos actualizados sobre la incidencia del cáncer de piel en nuestro país, este tipo de neoplasia maligna se presenta actualmente en promedio desde los 40 años de edad, cuando antes se reportaba entre los 50 y los 60 años.

¿Cómo aplicar bloqueador solar?