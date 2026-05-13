Roberto Velasco se reúne con embajadores de América Latina y el Caribe

En medio de tensiones en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este día una reunión de trabajo con las y los embajadores de América Latina y el Caribe y de organismos regionales acreditados en nuestro país.

El canciller reiteró la importancia que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asigna a la región y el lugar central que tiene en la política exterior mexicana.

“Al tiempo de reconocer el complejo contexto global que vivimos, enfatizó la necesidad de profundizar el diálogo y la cooperación entre todos los países latinoamericanos y caribeños, a fin de avanzar hacia los objetivos de integración regional y prosperidad compartida para los pueblos.

“Reafirmó, en este sentido, la voluntad y disposición de México para tales fines”, destacó la cancillería.

Este es el primer encuentro del canciller Velasco con los embajadores latinoamericanos en México luego de su nombramiento en abril pasado.

Estuvieron presentes las y los embajadores de 14 naciones: Argentina, Leandro Federico Fernández Suárez; de Brasil, Nedilson Ricardo Jorge; de Colombia, Carlos Fernando García Manosalva; Costa Rica, Pablo Heriberto Abarca Mora y Cuba, Eugenio Martínez Enríquez.

Además, por Guatemala asistió el embajador Edgar Armando Gutiérrez Girón; por Haití, Hubbert Labbé; de Jamaica, Julia Elizabeth Hyatt; Nicaragua, Juan Carlos Gutiérrez y de Panamá, Abraham Martínez Montilla.

También asistieron los embajadores de Paraguay, Gloria Yrma Amarilla Acosta; de República Dominicana, Juan Bolívar Díaz Santana; Uruguay, Santiago Wins Arnábal y de Venezuela, Stella Marina Lugo de Montilla.

En representación de Belice, Chile, El Salvador, Honduras y Bolivia estuvieron presentes los encargados de negocios.

No asistieron los representantes diplomáticos de Perú y Ecuador.

JCS