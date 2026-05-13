Durazo disminuye 55% el promedio de homicidios diarios en Sonora 

Como resultado de la estrategia de seguridad implementada en Sonora por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el gabinete de seguridad del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el estado logró una reducción del 55 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2026.

El mandatario estatal detalló que, en septiembre de 2024, el estado registró un promedio diario de 4.10 homicidios dolosos, mientras que en abril de 2026 se presentó una disminución a 1.83 casos por día.

Destacó que estos resultados son reflejo del trabajo conjunto y permanente entre el Gobierno de Sonora, las Fuerzas Armadas y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Nacional, con acciones estratégicas enfocadas en la prevención, inteligencia, combate al crimen y fortalecimiento de la paz en la entidad.

De acuerdo con cifras presentadas dentro de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, Sonora se posicionó con una reducción superior al promedio nacional en homicidio doloso, ya que a nivel país la disminución registrada en el mismo periodo fue del 40 por ciento en el promedio diario de este delito.

El gobernador Durazo subrayó que la coordinación institucional ha permitido avanzar en el combate frontal a la violencia, priorizando operativos conjuntos, presencia territorial y acciones de inteligencia que han contribuido a la disminución sostenida de los índices delictivos en distintas regiones del estado.

Añadió que el Gobierno de Sonora mantendrá el fortalecimiento de la estrategia de seguridad en estrecha colaboración con el Gobierno de México, con el objetivo de consolidar un entorno de mayor tranquilidad y bienestar para las familias sonorenses.