A dos meses del derrame, recala crudo y sargazo en playas de Coatzacoalcos

A poco más de dos meses de que se registrara un fuerte derrame de hidrocarburo en el sur de Veracruz, la playa de Coatzacoalcos vuelve a dar señales de alerta. Tras el paso de un reciente "norte", el oleaje sacó a la superficie una nueva acumulación de sargazo mezclado con fragmentos de chapopote, evidenciando que el problema ambiental está lejos de ser resuelto.

En un recorrido realizado por la zona centro de la costa, se pudo constatar la presencia de restos de crudo de diversos tamaños. Durante la inspección, se localizó una pieza de hidrocarburo sólido que superaba el tamaño de una mano humana, lo que confirma que el material sigue presente en el ecosistema marino y es arrastrado hacia la arena ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Durante la inspección, se localizó una pieza de hidrocarburo sólido que superaba el tamaño de una mano humana. Especial

El reclamo de los visitantes

Para quienes acuden a disfrutar de la playa, la imagen es desalentadora. Emmanuel, un visitante que se encontraba en el lugar, lamentó las condiciones actuales de la costa.

“Estoy viendo que otra vez está completamente (lleno)... la verdad está sucio”, expresó al observar la mancha negra que se extiende entre el sargazo.

Por su parte, la comunidad estudiantil también alzó la voz para exigir políticas ambientales más estrictas. Pedro, estudiante local, señaló la importancia de que las autoridades dejen de actuar solo de forma reactiva.

“El gobierno tiene que prevenir este tipo de acciones. Ya pasó una vez, está bien, pero de cara al futuro tiene que buscar una solución preventiva para que no vuelva a ocurrir”, enfatizó.

Limpieza insuficiente

A pesar de la magnitud de la contaminación, la respuesta operativa ha sido mínima. En el sitio se observó la presencia de apenas tres trabajadores pertenecientes a una empresa contratada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los operarios realizaron labores de limpieza en solo una pequeña fracción de la gran extensión afectada, dejando el resto de la playa con los residuos tóxicos a la vista de los ciudadanos, quienes temen que la recurrencia de estos eventos afecte de forma permanente el turismo y la salud del ecosistema en el puerto.