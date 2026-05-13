Narcos mexicanos en África: Desmantelan laboratorio de 15 mdd en granja remota

En una operación que evidencia la agresiva expansión transcontinental de los cárteles mexicanos, la policía de Sudáfrica desmanteló un sofisticado laboratorio de metanfetamina de cristal valorado en 15 millones de dólares (250 millones de rands).

El operativo, que resultó en la captura de 11 sospechosos —entre ellos cuatro ciudadanos mexicanos—, confirma que el país africano se ha consolidado como un centro logístico clave para el tráfico de drogas sintéticas hacia los mercados más caros del mundo.

Imágenes difundidas por la policía mostraban cuba, charcos de residuos y bidones esparcidos. Especial

EL SAFARI DE LA DROGA

El golpe policial tuvo lugar en una granja remota en Swartruggens, a unos 170 kilómetros al noroeste de Johannesburgo.

El inmueble, que operaba bajo la fachada de un refugio de safari para turistas, ocultaba en realidad una planta de procesamiento industrial.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran una escena de devastación ecológica y química: cubas de reacción masivas, charcos de residuos tóxicos y cientos de bidones esparcidos bajo lonas en un patio arbolado.

"Descubrieron un laboratorio de cristal de metanfetamina y una enorme cantidad de productos químicos", declaró Ryno Naidoo, jefe interino de la policía provincial.

Las autoridades estimaron el valor de las drogas producidas en alrededor de 15 millones de dólares. Especial

Además, en una revelación que sugiere una diversificación del crimen organizado, se halló una planta de procesamiento de oro con una cantidad significativa de material aurífero.

EL MODELO DE EXPANSIÓN

Aunque las autoridades no han nombrado oficialmente a una organización específica, la presencia de "cocineros" mexicanos en laboratorios de alta capacidad es la firma distintiva del Cártel de Sinaloa.

En la última década, este grupo ha dejado de ser solo un exportador de sustancias para convertirse en un exportador de tecnología y capital humano especializado.

También encontraron una planta de procesamiento de oro con gran cantidad de material. Especial

A diferencia de los envíos tradicionales, el Cártel de Sinaloa y otras facciones mexicanas están enviando químicos y técnicos a puntos estratégicos en Europa, Asia y África para:

Reducir costos: Producir cerca del mercado de destino evita los riesgos de incautación en altamar.

Producir cerca del mercado de destino evita los riesgos de incautación en altamar. Burlar aduanas: Es más fácil traficar precursores químicos (muchos de ellos legales en la industria farmacéutica) que el producto final ya terminado.

Es más fácil traficar precursores químicos (muchos de ellos legales en la industria farmacéutica) que el producto final ya terminado. Aprovechar debilidades institucionales: Sudáfrica, con sus sólidos flujos comerciales legítimos y una vigilancia en zonas rurales menos tecnificada, ofrece el refugio perfecto.

LA RUTA DEL ÍNDICO Y EL MERCADO DE OCEANÍA

El hallazgo en Swartruggens no es un caso aislado. En septiembre de 2025, la policía incautó metanfetamina por 21 millones de dólares y detuvo a otros cinco mexicanos.

En julio de 2024, otra redada decomisó droga valorada en 121 millones de dólares con tres mexicanos implicados.

Según la ONG Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, estos laboratorios en suelo sudafricano no están destinados principalmente al consumo local, sino a abastecer a Australia y Nueva Zelanda.

En estos países, el gramo de metanfetamina alcanza los precios más altos del planeta, lo que permite a los cárteles obtener ganancias extraordinarias que financian su guerra en México.

LA PRESIÓN EN MÉXICO

Mientras en México el gobierno federal mantiene una lucha frontal, aunque fragmentada, contra las estructuras de los cárteles, organizaciones como el de Sinaloa han optado por una estrategia de "océanos azules".

Ante el endurecimiento de la frontera con Estados Unidos y el aumento de la vigilancia con drones e Inteligencia Artificial, el Cártel de Sinaloa ha diversificado sus rutas.

Hoy, la metanfetamina de "estilo mexicano" se fabrica en los Países Bajos para el mercado europeo, en Nigeria para el mercado africano, y ahora en Sudáfrica para el mercado de Oceanía.

La captura de los cuatro mexicanos en Swartruggens es solo la punta del iceberg de una red de "franquicias" que ha convertido la crisis de las drogas sintéticas en un fenómeno verdaderamente global, donde las fronteras políticas han dejado de existir para el poder económico del narco.