Morena, PT y Partido Verde van en alianza para 2027

Los liderazgos de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista aseguraron que irán en coalición en 2027 con el objetivo de retener la mayoría en la Cámara de Diputados y buscar triunfos en 17 gubernaturas.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó que con la alianza con el PT y el Verde Ecologista se han logrado derechos sociales y económicos para el combate a la pobreza.

La dirigente y senadora del Verde Ecologista, Karen Castrejón, afirmó que la alianza está unida y fuerte rumbo al proceso electoral de 2027.

Karen Castrejón Trujillo Foto: Cuartoscuro

La líder de los verde ecologistas expresó que en las mesas de negociaciones para definir a los aspirantes a las candidaturas es parte del siguiente paso para garantizar el blindaje electoral y la selección de los mejores perfiles.

El líder del PT, Alberto Anaya, sostuvo que no habrá vuelta atrás en esta coalición, luego de la polémica que surgió cuando ambos aliados no apoyaron en su totalidad la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para la elección de candidatos que no estén relacionados con el crimen organizado, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones refirió que el primer paso será la encuesta y la solicitud de no antecedentes penales por parte de la autoridad electoral.

En su intervención, la senadora y dirigente del Verde Ecologista, Karen Castrejón señaló que en la coalición se puso sobre la mesa la posibilidad de pedir apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para evitar perfiles relacionados con actos criminales.

Durante esta conferencia de prensa, explicó que las mesas de diálogo avanzan en la construcción de acuerdos para definir candidaturas, alianzas regionales y estrategias electorales. Sin embargo, Karen Castrejón aclaró que por su partido se reconoce la fuerza política que hay en San Luis Potosí y en algunos estados el Verde Ecologista es segunda fuerza política, por lo que se dialogará rumbo a la definición de las candidaturas las cuales podrían ir por separado.

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JCS