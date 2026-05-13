Mundialito Escolar de Futbol se realizará todos los años: Mario Delgado

• El titular de la SEP afirmó que los Juegos Escolares son un mecanismo para realizar deporte en todas las escuelas del país, destacó

• Serán dos elementos claves que incidirán a la salud, el bienestar y futuro de las niñas y niños y jovencitas y jovencitos de todo el país, detalló

• Este año se registró una convocatoria histórica de un millón 60 mil 524 de estudiantes, de más de 22 mil 200 escuelas del nivel básico, media superior y superior: director general de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, señaló que el Mundialito Escolar, desarrollado en todas las escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior del país, se efectuará cada año y será vinculada a los Juegos Escolares de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), como parte de las acciones de integración social que contribuyen a la paz y al combate a las adicciones, temas prioritarios en la agenda pública del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En reunión de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) encabezada por su director Rommel Pacheco Marrufo, el titular de la SEP afirmó que, año con año, los juegos escolares representan un mecanismo para impulsar el deporte en todas las escuelas del país y que, a ello, se suma el Mundialito Escolar de Futbol. Señaló que ambos son elementos clave en las actividades recreativas y deportivas que contribuirán a la salud, el bienestar y el futuro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país.

Excélsior

Delgado Carrillo anunció que está programada la asistencia de la Presidenta de México a las finales y premiación del Mundialito Escolar, en un contexto ideal para México como anfitrión del Campeonato Mundial de Futbol.

Por su parte, el director general de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, detalló los pormenores del Mundialito Escolar, el cual contó este año con la participación de todas las entidades del país y registró una convocatoria histórica de un millón 60 mil 524 estudiantes de más de 22 mil 200 escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior.

Informó que en primarias participan 464 mil 292 estudiantes de 12 mil 496 planteles; en secundarias, 145 mil 700 alumnos de seis mil 722 escuelas; en Educación Media Superior, 441 mil 661 participantes de dos mil 673 planteles; y en Educación Superior, ocho mil 871 estudiantes de 338 centros educativos. Añadió que las finales por el primer lugar se realizarán en el Estadio Olímpico Universitario, con la participación de 12 equipos finalistas.

Respecto a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Conade 2026, resaltó que su inauguración se llevará a cabo el 14 de mayo en Tepic y el 27 de mayo en Guadalajara, con la participación de 20 mil 496 estudiantes de primaria, secundaria y media superior en disciplinas como ajedrez, atletismo, basquetbol, beisbol, futbol, softbol, voleibol y bádminton.

Rommel Pacheco Marrufo destacó que, como parte de esta política, el Mundialito Escolar integra por primera vez a todos los subsistemas de Educación Media Superior, con el objetivo de fortalecer el deporte escolar como herramienta de identidad, pertenencia y prevención social entre niñas, niños y jóvenes de todo el país.