EU no ha sustentado acusaciones contra Rubén Rocha Moya: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México continúa a la espera de que Estados Unidos entregue pruebas sobre las acusaciones lanzadas por el Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Roberto Velasco Álvarez, titular de la SRE fue el encargado de detallar la postura diplomática de México al respecto, la cual consistió en el envió de una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos y a las autoridades correspondientes en Washington para solicitar información formal sobre las acusaciones correspondientes.

Sí, claro que hay comunicación tanto con la embajada de los Estados Unidos en México como con Washington, con el Departamento de Estado; tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana sobre este tema. Se envió una nota diplomática como se hace siempre, se envió a través de nuestra embajada en Washington y estamos esperando la respuesta del Departamento”, indicó.

Aunado a lo anterior, el funcionario reiteró que hasta el momento, las autoridades estadunidenses no han entregado evidencia que sustente los señalamientos difundidos contra Rocha Moya y otros funcionarios del gobierno sinaloense.

La mandataria subrayó que cualquier petición de detención o investigación deberá apegarse al marco constitucional y jurídico mexicano. Cuartoscuro

No hay nuevas acusaciones contra más servidores públicos

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración no tiene conocimiento de nuevas solicitudes o acusaciones formales por parte del gobierno estadounidense contra más servidores públicos mexicanos.

Durante su declaración, la mandataria subrayó que cualquier petición de detención o investigación deberá apegarse al marco constitucional y jurídico mexicano, además de estar respaldada por pruebas contundentes.

No tenemos conocimiento de más solicitudes de funcionarios mexicanos por parte de EU. Pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país. Entonces, si solicitan una detención de cualquier persona mexicana, cualquiera que sea esta, tienen que presentar las pruebas; nuestra posición va a ser la misma independientemente de la persona”, afirmó.

Las declaraciones ocurren en medio de la tensión bilateral por temas de seguridad y combate al narcotráfico, particularmente tras recientes acciones judiciales emprendidas por autoridades estadunidenses contra presuntos integrantes y colaboradores de organizaciones criminales mexicanas.

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