• Inaugura el Modelo Parlamento Universitario de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) de Tabasco

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados ha avanzado en leyes que permitan proteger a la mujer de cualquier intento de feminicidio en todo el país y para que todas y todos los trabajadores de México, al concluir la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, laboren 40 horas a la semana.

Al inaugurar el Modelo Parlamento Universitario de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) de Tabasco, el legislador destacó que esta “Legislatura ha avanzado en leyes, en una corriente política histórica única que hoy gobierna México y en la que participa la mayoría del pueblo”.

Reproducir Monreal destaca avances legislativos en feminicidio y jornada laboral

Subrayó que antier el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional muy importante sobre el feminicidio para proteger a la mujer y para homologar las leyes que salvaguardan a la mujer de cualquier intento de feminicidio en todo el país.

Agregó que ayer se aprobaron otras leyes importantes para el beneficio de la patria, entre ellas la semana de 40 horas, “una ley reglamentaria que va a permitir que, en unos años, antes de que concluya la presidenta Claudia Sheinbaum, se observe en todo el país la semana de 40 horas para todas y todos los trabajadores de México”.

Ricardo Monreal explicó a las y los jóvenes que en este parlamento universitario, que se llevará a cabo hoy y mañana, van a conocer y a participar en un ejercicio donde se van a convertir en diputadas y diputados por un día; “van a discutir y deliberar sobre iniciativas de ley, elegirán su propia Mesa Directiva, grupos parlamentarios”; además, tendrán la posibilidad de usar la tribuna “que para nosotros es sagrada”.

Por ello, expuso su beneplácito de que “estén aquí ustedes ahora representando a su universidad y a Tabasco. Nos enorgullece darles la bienvenida y un caluroso saludo de las y los 500 diputadas y diputados”.

Resaltó que el objetivo de esta actividad es irlos preparando para el relevo generacional. “Nosotros somos de una generación política que nos tocó participar y que hoy por vez primera un gobierno progresista ha estado encabezando la República”.

En este sentido, apuntó que ahora, con la primera mujer presidenta, después de 200 años de constitucionalismo mexicano, se ha hecho historia al defender la soberanía, la República y el Pacto Federal.

“Es una mujer impresionante que ha puesto en alto el nombre de México y que no ha permitido un solo ápice de violación a nuestra soberanía, defiende nuestro país, nuestros principios, normas constitucionales y legales. Es un ejemplo de comportamiento republicano la presidenta Claudia Sheinbaum”, enfatizó.

Por eso, añadió, este ejercicio tiene el propósito de involucrarlos a ustedes, de decirles qué hacemos, en qué consiste el quehacer legislativo, qué hacen las y los diputados de Tabasco aquí en la discusión de las leyes, en la aprobación de reformas a la Constitución.

Comentó que, si algún día quienes ahora asisten a esta actividad desean participar en asuntos públicos, “nunca dejen la humildad frente a la soberbia del poder, porque la humildad es política, no es debilidad, sino el reconocimiento del límite del poder, que no es propiedad, es encargo”.

Expresó que “el líder que olvida la condición humana cae en el desprecio público, junto con la honestidad en su comportamiento y en su actuar frente a la corrupción y la sencillez frente a la ostentación”.

Reiteró que quienes se dedican a la actividad pública “tenemos que actuar de manera muy prudente, usando la prudencia frente a la precipitación y la furia, y reconocer al adversario, porque es preferible un acuerdo parcial frente al caos total y es mejor el bienestar general que la exclusión, la autenticidad frente a la simulación”.

Finalmente, adelantó que este día del parlamento escucharán las conferencias de la diputada Beatriz Milland Pérez, secretaria de la Comisión de Turismo; del diputado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, ambos de Morena, y Hugo Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, y más tarde elegirán su Mesa Directiva. “Les deseo suerte, aprovéchenlo”.