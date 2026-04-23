Luisa María Alcalde se integra a la Consejería Jurídica el 1 de mayo: Sheinbaum; ¿quién a Morena?

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la todavía dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, se integrará a la Consejería Jurídica el próximo 1 de mayo.

Ella (Luisa María Alcalde Luján) entra el primero de mayo, tiene que haber obviamente la transición tanto en la Consejería Jurídica como el proceso que tengan que seguir el Partido Morena”, refirió.

¿Quién a Morena?

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue consultada sobre la posible llegada de la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel a la dirigencia de Morena, ante los rumores expuestos en redes sociales.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo señaló que la titular de Bienestar no ha manifestado aún su intención de dirigir al partido. Destacó que no ha convivido con Ariadna Montiel, pues se encuentra ocupada con el proceso de credencialización del sistema universal de salud.

No, apenas la voy a ver el fin de semana, tiene rato que no veo a Ariana, ella está muy ocupada con el tema de la credencialización del Servicio Universal de Salud y apenas el fin de semana nos va a acompañar a la gira por Hidalgo”, explicó.

Este miércoles, la doctora Seheinbaum indicó que será una decisión del partido si Ariadna Montiel se convierte en presidenta de Morena. Sin embargo, de ser su intención, tendría que renunciar a la secretaría y dejar resguardados los programas sociales.

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fdm