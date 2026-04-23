FGR explicará al Senado plan de trabajo para que el “Estado esté un paso adelante” de los criminales

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, explicará personalmente su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, a fin de disipar las dudas que tengan los legisladores federales y que busca alcanzar el objetivo de que el Estado siempre esté un paso adelante de las estructuras delictivas, anticipando sus movimientos y neutralizando sus operaciones”, dice el documento.

La Comisión de Justicia acordó con ella una reunión el próximo lunes, al mediodía, como parte del procedimiento legislativo para la validación del documento, en el cual la Fiscalía enlaza objetivos y procedimientos con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que ya fue avalada por el propio Senado, y que cimienta el avance en el uso de la inteligencia y la coordinación, de acuerdo con el documento.

“La fragmentación de la información ha sido históricamente el mayor aliado de la impunidad. Para clausurar esta brecha, el Plan Estratégico consagra a la inteligencia y la tecnología como herramientas eficaces de la persecución penal.

La consolidación del Sistema Informático Nacional Interoperable representa un avance tecnológico importante en materia de justicia. Al garantizar la interconexión de bases de datos, registros forenses avanzados y biometría, la Fiscalía rompe el aislamiento de la información interinstitucional, asimismo, incorpora una alianza estratégica y vinculante con las instituciones de seguridad pública, asegura que el Estado siempre esté un paso adelante de las estructuras delictivas, anticipando sus movimientos y neutralizando sus operaciones”, plantea el Plan Estratégico.

Añade que “a la par, la transformación de Justici@Net asegura que la tecnología no sólo organice expedientes, sino que dirija la estrategia procesal. Al dotar al Ministerio Público de herramientas de análisis masivo y priorización, se maximiza la contundencia de las líneas de investigación, asegurando que la fuerza de la institución atienda con precisión los objetivos de alto impacto.

“Las Unidades de Fusión Operativa, células tácticas multidisciplinarias donde convergen analistas, policías, peritos y fiscales, representan el engranaje perfecto de este nuevo modelo. Su operación permanente y simultánea garantiza que los casos transversales y los mercados criminales sean investigados bajo un rigor científico impecable, blindando las teorías del caso y garantizando resultados contundentes en los tribunales”, plantea.

Aunque en esta ocasión, el Senado de la República ocultó el documento entregado por la Fiscalía General de la República la semana pasada y no es posible que el público en general pueda leerlo, al no encontrarse en la página web del Senado, sí es ampliamente conocido.

En el documento, la Fiscalía General de la República decidió clasificar la desaparición de personas en el nivel de “Prioridad Máxima”.

“En materia de desaparición de personas, la FGR establece el nivel de ‘Prioridad Máxima’. Operando bajo el principio de presunción de vida y debida diligencia reforzada, las células operativas activarán rastreos inmediatos apoyados en la interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses. La participación de las familias, respaldada por atención psicosocial, será el pilar de un esfuerzo que no claudicará hasta garantizar la verdad”, dice el Plan Estratégico que el Senado aprobará la próxima semana.

fdm