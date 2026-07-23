Capturan a enorme pitón en calle del centro de Saltillo, Coahuila

El avistamiento de un Pitón Burmés Albina fue reportado a través de los grupos de WhatsApp de seguridad en las calles de la zona centro de Saltillo, Coahuila.

Vecinos reportaron la mañana de este jueves la presencia de la serpiente en las calles Juan Antonio de la Fuente e Ignacio La Llave.

Al acudir los elementos de la Policía Ambiental ubicaron al reptil, realizaron el manejo del ejemplar, el cual fue puesto a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Jéssica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental de Saltillo, destacó que los elementos que conforman esta área especializada son capacitados constantemente con el objetivo de atender este tipo de reportes.

“Trabajamos de la mano con otras instituciones para la capacitación de nuestros elementos, como con el Museo del Desierto, que brindó a la Policía Ambiental el curso sobre manejo de serpientes, información de gran utilidad que hoy se pone en práctica’’, agregó Martínez Terrazas.

Asimismo, pidió a la ciudadanía, en caso de avistamientos similares, abstenerse de lastimar al ejemplar y hacer el reporte a las autoridades.