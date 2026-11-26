La relación entre México y España ha pasado de estar “en pausa” declarada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a tener un nivel “extraordinario”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

El actual momento de la relación se dio a partir de que el rey Felipe VI acudió a una exposición de arte mexicano, en Madrid, donde externó que durante la Conquista se cometieron atrocidades en contra de los pueblos indígenas que habitaban en el actual territorio mexicano.

“Se fue suavizando por una declaración muy importante del rey de España, del jefe del Estado español, de reconocimiento de atrocidades que se cometieron durante la conquista. Y esto abrió una nueva etapa en la relación tanto con el jefe de Estado o la corona española como con el gobierno de España. Y ahora pues hay una extraordinaria relación”, expuso Sheinbaum Pardo.

Comentó que actualmente en España se encuentra Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, para inaugurar una exposición sobre el exilio español hacia México de los años treinta del siglo pasado, que fue impulsado por su abuelo, Lázaro Cárdenas de Río.

Dijo que se solicitará al gobierno español la extradición de Inés Gómez Mont, quien fue extraditada a ese país por el gobierno de los Estados Unidos, pese a que también habrá sido solicitada su extradición a México por los delitos de lavado de dinero.