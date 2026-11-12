Claudia Sheinbaum conversa con Pedro Sánchez; alistan 50 años de relación México-España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sostuvieron este jueves 12 de noviembre una videollamada para revisar la relación bilateral, fortalecer la cooperación entre ambos países y dar seguimiento a los resultados de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid.

Tras la conversación, Sheinbaum afirmó que los dos gobiernos atraviesan una etapa de acercamiento y colaboración en distintos ámbitos.

En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”, informó la mandataria.

El diálogo también permitió establecer acuerdos para conmemorar el próximo año el 50 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España, ocurrido en 1977.

México y España preparan aniversario de relaciones diplomáticas

Uno de los temas abordados fue la agenda cultural compartida, particularmente el reconocimiento al exilio republicano español y la contribución de quienes encontraron refugio en México.

Sheinbaum explicó que durante la videollamada hablaron sobre los vínculos históricos entre ambas naciones y el proyecto denominado México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar.

Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y el proyecto conjunto ‘México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar’. Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año”, agregó.

Por su parte, el Gobierno español destacó la importancia de la diplomacia cultural y mencionó la exposición México: tierra de acogida. Arte del exilio y diálogos de ultramar, presentada en la Biblioteca Nacional de España.

La muestra reconoce la política de acogida del Gobierno mexicano hacia los exiliados republicanos españoles y sus aportaciones a la vida cultural, académica y científica de México.

Las relaciones con España se vieron afectadas en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se solicitó una disculpa a la monarquía española por los abusos hacia los pueblos originarios en la conquista.

El 16 de marzo de 2026, el Rey Felipe VI reconoció públicamente que hubo "mucho abuso" y "controversias éticas" durante la Conquista de América. Este pronunciamiento constituyó un gesto diplomático clave para destrabar años de distanciamiento entre México y España, aunque no incluyó una petición formal de perdón.

A finales de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al rey Felipe VI en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Este encuentro marcó oficialmente la recomposición del vínculo institucional entre ambas naciones.

El diálogo también permitió establecer acuerdos para conmemorar el próximo año el 50 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. X

Sheinbaum y Sánchez revisan resultados de la Cumbre Iberoamericana

La conversación se produjo una semana después de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, a la que la presidenta mexicana no asistió.

De acuerdo con el comunicado del Palacio de La Moncloa, durante el encuentro regional se aprobó una declaración conjunta y cinco acuerdos sobre asuntos estratégicos, entre ellos protección civil e inteligencia artificial.

Sánchez también destacó la cooperación entre México y España en la defensa de la democracia y el multilateralismo, principios que, señaló, quedaron reflejados en abril pasado durante la IV Reunión En Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona.