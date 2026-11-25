La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para manifestar su inconformidad luego de que Inés Gómez Mont fuera deportada a España y no entregada a las autoridades mexicanas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó el caso como "muy relevante". Señaló que la administración de Donald Trump tenía pleno conocimiento de las órdenes de aprehensión vigentes contra la exconductora en territorio mexicano.

Sheinbaum subrayó que la relación bilateral con Estados Unidos debe basarse en la reciprocidad. Como ejemplo, destacó la cooperación de México al entregar a decenas de criminales reclamados por la justicia estadunidense, un trato que no se ha reflejado en casos prioritarios para el país, como el de Gómez Mont o el de Ayotzinapa.

"Así como nosotros enviamos 94 delincuentes a Estados Unidos, pedimos reciprocidad, y hay varios temas que tenemos pendientes de extradición", puntualizó la presidenta.

Además del reclamo directo a Washington, la mandataria cuestionó a Interpol por haber retirado hace un mes la ficha roja que pesaba sobre la exconductora y aseguró que existen pruebas sólidas que la vinculan con el esquema de emisión de "facturas falsas".

Inés Gómez Mont es deportada a España

Inés Gómez Mont fue deportada a territorio europeo luego de que aceptara su salida voluntaria de Estados Unidos. Al poseer la nacionalidad española y haber ingresado a suelo norteamericano con dicho pasaporte, las autoridades migratorias determinaron enviarla a ese país.

Ante este escenario, el gobierno mexicano ya activó los mecanismos legales correspondientes. La presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer que ya solicitaron la orden de extradición a España para que la exconductora pueda ser enviada a México y presentada ante la justicia por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

De su captura en EU a ser liberada

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de noviembre en Miami, Florida, donde residía de forma irregular tras haber ingresado al país con pasaporte español y haber permanecido más allá del tiempo establecido. La exconductora fue trasladada al Centro de Detección de Broward donde permanecía detenida.

Tras su arresto, la defensa de la exconductora presentó diversos recursos legales para impedir su traslado a México por las órdenes de aprehensión con las que cuenta. El pasado 12 de noviembre tuvo una audiencia en la que solicitaría su libertad bajo fianza.

Doce días después de esa fecha, el nombre de Gómez Mont desapareció de los registros de personas detenidas y bajo custodia del ICE, por lo que finalmente se dio a conocer que fue enviada a España.

Tras conocerse su captura, la Fiscalía General de la República gestionaba ante las autoridades de Estados Unidos su envío en México donde existen tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la exconductora está vinculada con el desvío de más de 2 mil 450 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la exconductora está vinculada con el desvío de más de 2 mil 450 millones pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma.

Además, la FGR también la señala de haber declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales de 2014 a 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.