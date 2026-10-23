Sheinbaum descarta que nuevas reglas de Modalidad 40 deban pasar por el Congreso; "no es que se cambie la ley"

Ante la polémica por los cambios en la Modalidad 40, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que está forma de pensión está garantizada en la ley, sin embargo, se tomaron medidas para evitar fraudes y abusos en dicho esquema, las cuales no deben pasar por el Congreso de la Unión como solicitaron algunos legisladores, entre ellos Ricardo Monreal.

"No se cancela la Modalidad 40, a lo mejor hubo un mal entendimiento. La Modalidad 40 continúa, lo que se tomaron fueron medidas para evitar fraudes, no es que desapareció la Modalidad 40", dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo explicó que se encontraron muchos casos de personas que no les correspondía esa modalidad de pensión, en la que antes de las reglas que aprobó el consejo del IMSS y que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el monto podía llegar hasta los 80 mil pesos al mes.

"La decisión que se tomó en el Consejo del IMSS es ciertas medidas para evitar que se haga fraude con esta forma de pensión, por eso no tiene que pasar por el Congreso porque no es que desaparezca esta modalidad", puntualizó la mandataria.

La presidenta insistió en que no debe haber fraudes, ni abusos en los recursos públicos y reiteró que estos candados que puso el IMSS no modifican la ley, sino que establecen reglas para los nuevos registros en esta Modalidad 40.

Sobre la solicitud de legisladores de oposición para que el director del IMSS, Zoé Robledo, comparezca para explicar las modificaciones, la presidenta dijo que el funcionario puede hacerlo sin ningún problema.

Expresó que no hay nada que esconder y que era natural que se iba usar políticamente para por la oposición, tanto el tema de la Modalidad 40, como la demanda de trabajadores del IMSS, y el fallecimiento de recién nacidos en salas neonatales del Seguro Social.